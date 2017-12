Lang lebe die Vinyl-Single!

Ein informativer Plausch mit "Soulweekender"-Veranstalter Oguzhan Çelik - vor 24 Minuten

Am kommenden Wochenende, 8./9. Dezember, steigt wieder der "Soulweekender". Für das Treffen der Rare- und Northern-Soul-Szene, das Oguzhan Çelik und Dominik Schöll seit über 15 Jahren veranstalten, reisen die Fans teils von weit her an. Zwei Nächte lang (ab jeweils 22 Uhr) geht im Künstlerhaus in der Königstraße 93 die Post ab. Wem das nicht genug ist, der kann beim "Alldayer" am Samstag ab 14 Uhr im "Blok" am Klarissenplatz weitertanzen. Oder am Samstag um 14 Uhr der Sendung "Chocolate City" auf Radio Z lauschen. Wir haben uns vorab mit Oguzhan Çelik auf einen Kaffee getroffen.

7 Zoll, 45 Umdrehungen pro Minute: Die gute alte Vinyl-Single. © Fotos: HvD



7 Zoll, 45 Umdrehungen pro Minute: Die gute alte Vinyl-Single. Foto: Fotos: HvD



Oguzhan, was genau darf man sich unter Rare und Northern Soul vorstellen?

Oguzhan Çelik: Rare und Northern sind nur zwei Etiketten für denselben Sound. Der Journalist Dave Godin hat diesen Begriff Anfang der 1970er Jahre in seiner Kolumne im Blues & Soul-Magazin geprägt. Godin war eine Koryphäe für Soul und wollte damit den Sound beschreiben, der damals im Norden Englands aufgelegt wurde. Auf Partys zum Beispiel in Manchester und Leeds wurden andere Platten gespielt als in London: schneller, sehr roh und noch nicht geschliffen und glatt, mit wenig Funk-Einflüssen und noch sehr 60s orientiert. Die DJs im Norden von England haben versucht, nicht die Platten vom berühmten Motown-Label aus Detroit zu spielen, die ständig im Radio liefen und die jeder kaufen konnte, sondern einen Sound aufzulegen, der genauso klang, aber eben nicht Motown war. Es dauerte nicht lange, bis das seine Kreise zog, und schon bald ging es vor allem darum, Sachen zu spielen, die man nur schwer kriegt. Und das wurde immer schlimmer: Immer spezieller, immer rarer, immer seltener musste die Musik sein, die aufgelegt wurde. Die DJs haben damals zum Teil ihre Platten überklebt, damit keiner abguckt und sie als einzige die Nummer hatten und spielen konnten – so lange wie möglich.

Motown-Künstler werden beim "Soulweekender" gar nicht gespielt?

Çelik: Doch. Aber halt nur sehr wenige Sachen, die man aus dem Radio kennt. Aber es gibt auch auf Motown Records genug interessante Geschichten, die nicht totgenudelt sind . . .

Wie bist du in die Northern-Soul-Szene gekommen?

Çelik: Northern Soul kam Anfang der 1980er Jahre über die Mod-Bewegung nach Deutschland. Ich kam Ende der 80er/Anfang der 90er als Scooterboy, also als Rollerfahrer, dazu, und unsere Musik war Rare und Northern Soul aus England. Fast alle, die damals hier in Deutschland Northern Soul gehört und die ersten "Soulnighter"-Partys veranstaltet haben, sind auch Roller gefahren. So hat sich das dann irgendwann verselbstständigt: als originäre eigene Subkultur. Vorbild war und ist aber immer England gewesen. Die Musik, die Optik, die ganze Szene ist bis heute durch und durch britisch.

Ist Rare und Northern Soul dann eine rein nostalgische Veranstaltung?

Çelik: Aktuelle Strömungen gibt es da keine. Es geht nahezu ausschließlich um die Musik von 1964 bis 1974, um mal einen groben Zeitrahmen festzuklopfen. Und innerhalb dieses Fensters versucht man, Musik zu finden, die noch unbekannt ist: Eine Single, die noch keiner hat. Aber neue, wechselnde Trends und Strömungen wie etwa in der elektronischen Musikszene gibt es im Rare und Northern Soul nicht. Da geht es nach wie vor um den Original-Sound von damals. Es gibt zwar ein paar wenige neue Musiker, aber auch die kopieren ganz offensichtlich den Sound von früher.

Ist so eine Retro-Geschichte interessant für Euch?

Çelik: Doch, schon. Ab und zu taucht eine Band auf, die den Sound von früher spielt, und manchmal ist da auch eine Nummer dabei, die schön tanzbar ist und die man prima auflegen kann. Nicole Willis & The Soul Investigators fallen mir da spontan ein, das war so eine neue Band, die Sixties Soul im neuen Jahrtausend gespielt hat. Die haben wir vor ein paar Jahren auch mal für ein Konzert nach Nürnberg geholt. So was ist nett, aber halt nix Besonderes. Als Rare- und Northern-Soul-DJ versucht man hingegen, exklusiv zu sein und Singles zu spielen, die nur man selbst hat. Und das sind halt in der Regel Sachen von damals.

Hat Amy Winehouse eine Chance, gespielt zu werden?

Çelik: Also bei mir nicht. Die haut mich einfach nicht um. Is’ halt Motown kopiert, aber nicht mal gut. Da finde ich das Original besser.

Man hört immer wieder: "Na ja, bei den ,Soulweekender’-Jungs drehen sich ja eh nur irgendwelche exklusiven 300-Euro-Singles . . ."

Oguzhan „Judge“ Çelik ist DJ und Mitveranstalter des „Soulweekenders“.



Oguzhan „Judge“ Çelik ist DJ und Mitveranstalter des „Soulweekenders“.



Çelik: Also wenn es um Platten geht, die sich jeder problemlos auf dem Flohmarkt kaufen kann, dafür brauche ich keine große Party veranstalten. Denn genau darum geht es ja bei einem "Weekender": Es soll etwas besonderes sein. Deshalb laden wir uns ja auch die ganzen DJs ein — weil die einfach tolle Platten mitbringen, die sonst keiner hat und spielt.

Gibt es nach all den Jahren noch Lieder, die du nicht kennst?

Çelik: Doch, es passiert tatsächlich immer wieder, dass irgendjemand eine Scheibe ausgräbt, die vorher noch keiner kannte. Vor allem, wenn britische DJs auflegen. In der Northern-Soul-Szene ist die Jagd nach unbekannten Liedern inzwischen so weit gediehen, dass die Leute in die Studios von damals fahren und dort nach unveröffentlichten Bändern fragen (lacht). Und diese dann veröffentlichen – offiziell oder als Raubkopie.

Muss es zwingend Vinyl – also Schallplatte – sein?

Çelik: Auf jeden Fall.

Und als Format die Single?

Çelik: Immer Single. Es gibt schon viele coole Lieder, die auf LP erschienen sind, aber da habe ich keinen Bock, die auch noch mitzuschleppen. Die meisten Soul-DJs legen tatsächlich nur Single-Schallplatten auf.

Die 7’’-Vinyl-Single — ein herrlich sinnloses Format in Zeiten von Spotify & Co., wo Musik aus der Cloud kommt oder als schnöde Datei auf irgendeinem Datenträger herumschimmelt: Man gibt Geld aus für ein einziges Lied plus ein zweites auf der Rückseite, das mit etwas Glück eine versteckte Perle ist . . .

Çelik: Aber die Nummer muss dich kicken. Weil der Künstler hier ja nur diesen einen Versuch hat.

Er hat 3:30 Minuten, um zu überzeugen . . .

Çelik: . . . eher 2:20. (lacht)

Wie teuer war die teuerste Single, die du gekauft hast?

Çelik (überlegt lange): Ich glaube, das war "I Can’t Hold On" von Lorraine Chandler aus dem Jahr 1966. Für die habe ich damals in England 450 Pfund hingeblättert. Aber so was ist nicht die Regel. Die von dir vorhin angesprochenen 300 Euro, so was ist schon hochpreisig. Wobei Plattenkaufen im Northern Soul trotzdem nach oben hin offen ist. Gut, selten und begehrt – wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, dann kann es richtig teuer werden.

Hörst du zu Hause Singles?

Çelik: Na klar.

Aber da muss man doch alle paar Minuten zum Plattenspieler und umdrehen . . .

Çelik (lacht): Aber genau das ist das Ritual: Man zelebriert Musik. Da steh’ ich total drauf. Ich sammle auch begeistert alte Reggae- und Punk-Singles . . .

Stimmt das Gerücht, dass ihr früher regelmäßig Urlaub in England gemacht habt und dort über Land gefahren seid und jeden Plattenladen abgeklappert habt?

Çelik: Nee. Was wir gemacht haben: Wir sind in den 90ern nach England zu den "Weekendern" und "Allnightern" gefahren. Das war ja noch in der Zeit vor dem Internet, und da waren die Haupt-Umschlagplätze für Singles tatsächlich diese Partys. Alle Händler kamen damals dorthin, da wurden kistenweise Singles verkauft. Und da haben wir zugeschlagen. Gezielt zum Plattenkaufen sind wir aber nie nach England gefahren. Inzwischen hat sich das total verändert. Heute läuft das fast nur noch übers Netz, man muss das Haus nicht mehr verlassen.

Wie darf man sich die Northern-Soul-Szene hierzulande vorstellen?

Çelik: So richtig groß ist die nicht. Man kennt sich. Es kommen schon Jüngere nach, aber meistens trifft man auf den Partys doch die alten Säcke, die seit Anfang an dabei sind. Dafür ist es nicht anonym, was auch ganz angenehm ist.

Was erwartet uns dieses Jahr beim "Soulweekender" in Nürnberg?

Çelik: Wir haben ganz schön viele Gäste, die DJ-Liste ist dicht. Allein aus England sind drei Aufleger dabei, das hatten wir noch nie. Ansonsten erwarten wir wieder rund 600 Leute an beiden Abenden. 2018 wird dann das Künstlerhaus umgebaut und ist bestimmt drei Jahre dicht. Und hinterher wird man es nicht wiedererkennen. So, wie man den Nürnberger "Soulweekender" kennt, wird er dieses Jahr leider zum letzten Mal stattfinden.

www.raresoul.net

Interview: STEFAN GNAD