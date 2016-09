"Lebensfreude" in der Klosterbrauerei

WEISSENOHE - Zum 12. Mal lädt der KunstRaum Weißenohe zur Sommerausstellung in die ehemalige Klosterbrauerei. Widmete man sich bislang meist gesellschaftspolitischen Phänomenen, so geht es diesmal um Persönliches. „Lebensfreude“ heißt das Thema – der Titel ist bewusst in Anführungsstriche gesetzt.

Von der „Tristesse einer glücklichen Welt“ erzählen Christian Vittinghoffs beidseitig bemalte Bilder. © Fotos: Lutz Krutein



Mit Heimat, Emigrantenleben, Globalisierung oder Terror befassten sich die Ausstellungen bereits. Im vergangenen Jahr wechselte man erstmals von der Auseinandersetzung mit sozio-politischen Themen zur Erforschung innerer Befindlichkeiten: „Vom Schwinden der Erinnerung“ hieß die Ausstellung, die sich unter anderem mit dem Thema Demenz befasste. Und nun also „Lebensfreude“.

Doch nicht als Glückssucher betätigten sich die 23 eingeladenen Künstlerinnen und Künstler. Denn was uns gerne als Lebensfreude verkauft wird, bedeutet oft eher den Zwang zur Anpassung und Selbstoptimierung. „Wir gucken diesmal nicht auf gesellschaftliche Zustände, sondern darauf, was diese Zustände mit dem Einzelnen machen. Wenn etwa von Angestellten bestimmte positive Softskills zwingend verlangt werden, dann wird auch das Gemüt zur Ware. Daraus können Depressionen und Melancholie erwachsen“, sagt Lutz Krutein, Kurator der Ausstellungsreihe und Vorsitzender des KunstRaum-Vereins.

Doch keine Angst: Die Ausstellung stimmt den Besucher nachdenklich, aber deprimiert verlässt man sie gewiss nicht. Dafür beweisen die Maler, Zeichner, Installations-, Video- und Objektkünstler viel zu viel kreative Fantasie. Perfekt auf den Punkt bringt das Thema Ute Woracek mit einer Videoarbeit, in der ein Clown in Gestalt eines Stehaufmännchens durch einen von Patronenhülsen begrenzten Raum torkelt. Ein Werk, das fast unerwartet tief berührt.

Mehrere Künstler nehmen Bezug auf literarische Werke. Janusz Radtke hat Antonio Portas existenzielle Lyrik in Kreidezeichnungen auf schwarzem Grund übertragen, die viel über das Ausgeliefertsein des Menschen in der Welt erzählen. Zugleich kann man die Entstehung der Zeichnungen, samt Korrekturen und Übermalungen, auf einer Videoanimation verfolgen. Peter Schmidt führt an seinem Glücksspielautomaten „Die 7 Todsünden“ durch die Jenseitsreiche von Dantes „Göttlicher Komödie“. Hölle, Fegefeuer, himmlisches Paradies – der Besucher kann mit einigem Geschick alle drei Ebenen durchwandern – ein Werk, das den Spielerehrgeiz weckt.

Uwe Gerhardt inspirierte die Geschichte des von Gott schwer geprüften Hiob zu einer wahren Herkulestat. In den ehemaligen Keimbecken der Mälzerei trifft man auf ein gigantisches Tohuwabohu voller Verweise auf Kunstgeschichte und Märchenwelt, menschliche Begierden und Eitelkeiten, Katastrophen und Tragödien. Nichts ist unversehrt in dieser „dunklen Biomaschine“ – ein kaum zu überblickendes Werk, das vom großen Scheitern erzählt.

Klosterbrauerei Weißenohe; Eröffnung am Samstag, 19 Uhr, bis 25. September, Fr./Sa. 14–18, So. 11–18 Uhr.

REGINA URBAN