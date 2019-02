Wegen der gravierenden Fehler beim letzten Einsatz muss Lindholm nun dauerhaft Dienst in Göttingen schieben. Während man sich in der Provinz auf die Kommissarin freut und der Kriminaldirektor höchstpersönlich die "Königin ohne Reich" am Bahnhof in Empfang nimmt, hält sich die Begeisterung bei Lindholm selbst eher in Grenzen. © pr_by NDR/Christine Schroeder