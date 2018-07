Live vom Bardentreffen: Rap-Endspurt am Sonntag!

Am letzten Tag des Festivals treten zahlreiche Acts auf die Bühnen - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Ob am Freitag während der Mondfinsternis oder am Samstag in der Hitze: Beim Bardentreffen begeisterten bisher zahlreiche Bands die Zuschauer. Am Sonntag ist Festival-Endspurt - und wir sind wieder live dabei.

Bilderstrecke zum Thema Top-Acts am Bardentreffen-Samstag: Von Fado bis Schweizer Rap #zweiraumsilke war einer der Acts, dem die Besucher des Bardentreffens besonders entgegenfieberten. Die deutschen Hip-Hopper erfreuen sich einer großen Fanbase. Aber auch das Schweizer Rap-Duo Lo & Leduc heizte den Zuschauern ordentlich ein. Cristina Branco hingegen sang ganz unter dem Zeichen des Fado für die Nürnberger.



Bilderstrecke zum Thema Straßenmusiker bringen Stimmung nach Nürnberg Auch abseits der großen Bühnen ist auf dem Bardentreffen einiges geboten. Zahlreiche Straßenkünstler verzaubern die Nürnberger Altstadt mit ihrer vielfältigen Musik. Begleitet werden sie von strahlendem Sonnenschein und begeisterten Zuhörern.



Bilderstrecke zum Thema Bardentreffen-Samstag: Theresa Michelson, Emel Mathlouthi und N3rdistan Theresa Michelson stammt aus der Oberpfalz und verzauberte das Publikum auf dem Lorenzer Platz mit ihrer kraftvollen Stimme und leichtgängigen Songs. Die tunesische Singer-Songwriterin Emel Mathlouthi begeisterte auf dem Hauptmarkt mit elektronischen Sounds, TripHop und Folk-Klängen aus ihrer Heimat. N3rdistan präsentierten traumhafte Lieder in der Katharinenruine - gespickt mit arabischer Poesie, Rap-Elemnenten und elektronischen Klängen.