"Mademoiselle Chante Le Blues": Patricia Kaas in Nürnberg

NÜRNBERG - Am Samstag gab sich Patricia Kaas in der Nürnberger Meistersingerhalle die Ehre und erwärmte damit am Ende auch das Nürnberger Publikum mit ihrer Mischung aus Klassikern und neuen Songs.

Nach einer Zeit persönlicher Krisen meldet sich die französische Sängerin Patricia Kaas zurück. Ihr neues Programm zeigt die 50-Jährige als starke, selbstbewusste Frau, die am Ende auch die Nürnberger um den Finger gewickelt hatte.

Allerdings kämpfte die Künstlerin wie eine Löwin um das zurückhaltende Publikum in der mäßig besuchten Meistersingerhalle. Es dauerte lange, bis das Eis im Saal getaut war. Das lag wohl auch an den düsteren wuchtigen neuen Songs. Immer wieder fragte Patricia Kaas etwas verunsichert ihre fränkischen Fans: "Seid Ihr noch da? Ist alles in Ordnung?"

Erst nach 90 Minuten sprang der Funke endgültig über: Bei der alten Erfolgsnummer "Mademoiselle Chante Le Blues" hielt es die Besucher nicht mehr auf den Stühlen und viel stürmten zur Bühne, um die letzte halbe Stunde des Konzerts hautnah zu erleben. Am Ende verbeuget sich Patricia Kaas mit ihren fünf jungen Musikern - erschöpft, aber glücklich.

