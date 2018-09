Als Sänger, Entertainer und Tänzer bleibt Michael Jackson vielen in Erinnerung. Aber auch Missbrauchsvorwürfe, Gerüchte und Skandale bestimmten sein Leben. 2018 wäre der King of Pop 60 Jahre alt geworden. Wir haben seine Karriere in Bildern nachgezeichnet - zu der auch eine aufsehenerregende Stippvisite in der Region gehört.