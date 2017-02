Maren Ade ist schon vor den Oscars preisgekrönt

"Toni Erdmann" gewinnt wichtigen Idependent-Award - vor 1 Stunde

LOS ANGELES - Heute Nacht wird es nochmal spannend für Maren Ade: Ihr Film "Toni Erdmann" könnte einen Oscar holen. Am Samstag wurde er mit dem Independent Spirit Award ausgezeichnet. Jetzt läuft der Countdown für die Oscars...

Schon mal für den Oscar geübt: Maren Ade erhielt den Independent Spirit Award. © rtr



Schon mal für den Oscar geübt: Maren Ade erhielt den Independent Spirit Award. Foto: rtr



Die deutsche Tragikomödie „Toni Erdmann“ hat kurz

vor der Oscar-Verleihung einen begehrten Indie-Preis gewonnen.

Regisseurin Mare n Ade nahm den Independent Spirit Award für den

besten internationalen Film am Samstagnachmittag (Ortszeit) im

kalifornischen Santa Monica entgegen. Ihr Film zählt auch unter den

Oscar-Anwärtern in der Sparte „bester nicht-englischsprachiger Film“.



Es sei eine große Ehre, diesen Preis zu gewinnen, sagte Ade strahlend

- besonders als weibliche Regisseurin sei sie stolz darauf. „Das ist

immer noch nicht normal genug“, sagte Ade mit Blick auf die geringe

Zahl von Filmemacherinnen, die für Regiepreise nominiert werden.

Neben „Toni Erdmann“ waren unter anderem die Filme „Aquarius“

(Brasilien) und „Chevalier“ (Griechenland) im Rennen.





"Moonlight" könnte auch bei den Oscars abräumen: Juan (Mahershala Ali) bringt dem jungen Chiron (Alex R. Hibbert) das Schwimmen bei © dpa



"Moonlight" könnte auch bei den Oscars abräumen: Juan (Mahershala Ali) bringt dem jungen Chiron (Alex R. Hibbert) das Schwimmen bei Foto: dpa



Der große Gewinner der diesjährigen Indie-Preise ist aber das

Sozialdrama „Moonlight“ mit sechs Trophäen, darunter als bester Film

und für Regisseur und Drehbuchautor Barry Jenkins. Der Film erzählt

vom Erwachsenwerden eines schwarzen Jungen im Drogenmilieu von

Florida. Jenkins erwähnte in seiner Dankesrede, dass er nur drei

Wochen lang mit einem kleinen Budget von 1,5 Millionen Dollar drehte.

Protest gegen Einreise-Politik

Gemeinsam mit den anderen für den Auslands-Oscar

nominierten Regisseuren hat Ade auch ein Statement für Weltoffenheit

unterzeichnet. Die Filmemacher verurteilen darin ein „Klima von

Fanatismus und Nationalismus“ in den USA und in vielen anderen

Ländern. Der iranische Regisseur Asghar Farhadi („The Salesman“) hat

aus Protest gegen verschärfte Einreisebedingungen in den USA seine

Teilnahme an der Preisverleihung abgesagt.