"Meine Puppen sind für mich wie Schauspieler"

Stammgast beim Figurentheater-Festival in Erlangen: Neville Tranter - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Neville Tranter ist einer der renommierten Puppenspieler, der seit Jahren beim Figurentheater-Festival seine Fans begeistert. Diesmal ist er unter anderem mit der Uraufführung von "Babylon" (nochmals am 25. Mai um 19 und 21 Uhr im Nürnberger Künstlerhaus) zu Gast. Wir trafen den in den Niederlanden lebenden Australier in einem Erlanger Straßen-Café.

Der Puppenspieler Neville Tranter in Erlangen. © Foto: Ulrich Schuster



Herr Tranter, das Figurentheater-Festival scheint Ihre zweite Heimat zu sein. Haben Sie mal durchgezählt, wie oft Sie bereits hier waren?

Neville Tranter: (lacht) Oh Gott. Fünfzehn Mal? Ich habe alle meine Stücke hier gespielt. Alle! Also 23, 24 Stücke. Es ist ein spezielles Festival für mich. Ich fühle mich besonders in Erlangen fast wie zu Hause. Diesmal zeige ich als Uraufführung ein Stück zum Thema Flüchtlinge. Ich habe lange darüber nachgedacht. Es war eine Herausforderung, ob es überhaupt möglich ist, etwas dazu zu machen. Es spielt an einem Strand in Nordafrika. Alle warten auf das letzte Boot ins gelobte Land. Nach Babylon — und die Hauptrolle spielt Gott.

Auf der Bühne verschmelzen Sie regelrecht mit Ihren Puppen. Wie nah sind sie Ihnen?

Tranter: Die sind für mich wie Schauspieler. Am neuen Stück habe ich beispielsweise zwei Jahre gearbeitet. Zuallererst muss ich immer die Charaktere bedenken, denn jeder Charakter ist wichtig und hat einen eigenen Blick auf die Welt. Daraus entstehen die Spannungen und Reibungen im Stück. Alle sind Archetypen. Puppen sind das immer.

Sie stellen alle Puppen selbst her?

Tranter: Die Klappmaul-Puppen mache ich komplett selbst. Nach einem Jahr sind sie meist fertig. Geschichte und Text entwickeln sich langsam und parallel zum Bau der Figuren. Erst wenn ich die Puppen in der Hand habe, sehe ich, wie sie aufeinander reagieren und kann das Stück weiterentwickeln.

Was passiert mit den Puppen, wenn Stücke nicht mehr gespielt werden?

Tranter: Nur ein paar aus den alten Produktionen sind noch übrig. Die Puppen lösen sich in den zehn Jahren auf, die ich gewöhnlich ein Stück spiele. Denn sie bestehen aus Schaumgummi und das verpulvert. Einige, etwa die Puppen aus "Schickelgruber alias Adolf Hitler", sind bei einer Umzugsfirma in einem Container eingelagert. Die anderen sind alle weg, existieren nicht mehr.

Haben Sie Zeit, sich beim Festival andere Produktionen anzusehen?

Tranter: Diesmal nicht. Aber ich verfolge die Entwicklungen natürlich. Auch den technischen Aufwand, der bei vielen Kollegen betrieben wird. Ich selbst mache jetzt eigentlich keine großen Vorstellungen mehr. Ich sehe mich zuerst als Schauspieler. Das wichtigste für mich ist die Beziehung zwischen meinen Figuren und meinem Ich. Und auszuloten, wo die Grenzen sind.

Interview:S. MÖSSLER-RADEMACHER