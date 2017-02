Metal-Heroen mit Power: Publikum feierten Anthrax

Thrash-Metal vom Feinsten - Band aus New York gab im vollen Löwensaal alles - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Anthrax aus New York sind kein Gift für die Nerven, sondern Balsam für die Seelen der Metal-Jünger. Ein Wiedersehen mit den Thrash Metal-Helden gab es am Wochenende im ausverkauften Nürnberger Löwensaal.

Anthrax präsentierten im Nürnberger Löwensaal ihr vor rund 30 Jahren erschienenes Album "Among The Living" (hier auf der Alternastage bei Rock im Park im Jahr 2012). © Ralf Rödel



Anthrax präsentierten im Nürnberger Löwensaal ihr vor rund 30 Jahren erschienenes Album "Among The Living" (hier auf der Alternastage bei Rock im Park im Jahr 2012). Foto: Ralf Rödel



30 Jahre nach der Veröffentlichung von "Among The Living" kündigten Scott Ian, Charlie Benante, Frank Bello, Joey Belladonna und Neuzugang Jonathan Donais an der Gitarre an, ihre Referenzplatte auf der laufenden Tournee noch einmal live am Stück aufzuführen. Das ließen sich die fränkischen Rockfans nicht entgehen - und feierten mit den New Yorkern im vollbesetzten Löwensaal eine Party vom Feinsten.

Zu Genre-Hits wie "I Am The Law", "Indians" und "Caught In A Mosh", aber

auch selten bis nie gespielten Hidden Classics wie "One World", "Imitation Of Life" und "A Skeleton In The Closet" ging in dem altehrwürdigen Rundbau am Nürnberger Tiergarten über zwei Stunden lang die Post ab.

Spätestens bei der wie aus einem Mund gesungenen Hymne "Antisocial" der französischen Metalband Trust lagen sich alte und junge Headbanger selig in den Armen. Was für ein schöner nostalgischer Metalabend!

