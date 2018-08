Michael-Jackson-Musical kommt nach Nürnberg - vielleicht

Die Tournee von „Beat it! Die Show über den King of Pop“ soll gestoppt werden - vor 3 Minuten

NÜRNBERG - Am Mittwoch wäre der "King of Pop" Michael Jackson 60 Jahre alt geworden. An seinem Geburtstag startete außerdem die Tournee des Musicals "Beat it!". Es kommt auch nach Nürnberg - sofern ein Rechtsstreit das nicht verhindert.

Trotz des Rechtsstreits hat die Tournee des Musicals nun begonnen. Es soll in Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt werden. Auch in Nürnberg macht es dabei Zwischenstopp. © FRANCIS SYLVAIN/AFP



Trotz des Rechtsstreits hat die Tournee des Musicals nun begonnen. Es soll in Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt werden. Auch in Nürnberg macht es dabei Zwischenstopp. Foto: FRANCIS SYLVAIN/AFP



Es war eine Meldung, die die Welt schockierte: Der "King of Pop" Michael Jackson war im Jahr 2009 im Alter von nur 50 Jahren verstorben. Um seinen Tod ranken sich auch heute noch viele Mythen. Seine Musik jedoch bleibt unvergessen.

Um die Ausnahme-Karriere des Popstars zu würdigen und seine Songs weiterleben zu lassen, hat der Passauer Veranstalter COFO ein Musical über Jackson geschaffen. Dieses feierte am 29. August, also an Michael Jacksons 60. Geburtstag, seine Premiere – die jedoch von einem Rechtsstreit überschattet wurde.

Der Nachlassverwalter des "King of Pop" klagte gegen COFO auf Unterlassung. Die sogenannte "Estate of Michael Jackson" plant nämlich selbst ein Musical über den Popstar, allerdings erst im Jahr 2020. Sie streben mündliche Verhandlungen und die daraus resultierende Unterlassung der Aufführungen an.

COFO-Geschäftsführer Oliver Forster widersprach jedoch: Er habe das Stück über die Gema lizenzieren lassen. Wenn die aufgeführten Lieder nicht verändert würden, sei eine Lizenz über die Gema ausreichend. Würden die Lieder verändert oder so verwendet, dass ein neues dramatisches Werk entstünde, wären die Rechte über den Nachlassverwalter einzuholen. Bei "Beat it!" sei das nicht der Fall, sagte Forster.

Trotz des Rechtsstreits hat die Tournee des Musicals nun begonnen. Es soll in Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt werden. Auch in Nürnberg macht es dabei Zwischenstopp: Am 20. April 2019 wird es in der Meistersingerhalle aufgeführt.

Bilderstrecke zum Thema Zwischen Traum und Albtraum: Das Leben des Michael Jackson Als Sänger, Entertainer und Tänzer bleibt Michael Jackson vielen in Erinnerung. Aber auch Missbrauchsvorwürfe, Gerüchte und Skandale bestimmten sein Leben. 2018 wäre der King of Pop 60 Jahre alt geworden. Wir haben seine Karriere in Bildern nachgezeichnet - zu der auch eine aufsehenerregende Stippvisite in der Region gehört.