Mit 60 geht's bergauf: Maren Kroymann übers Älterwerden

Auf der Invivia-Messe sorgte die Schauspielerin für gute Stimmung - vor 7 Stunden

NÜRNBERG - Cooler Look und vor allem eine coole Einstellung zum Leben: Auf der Inviva-Messe sprach Schauspielerin Maren Kroymann (68) übers Älterwerden und warum sie sich jetzt freier fühlt als früher.

Schauspielerin Maren Kroymann sieht nur Vorteile im Alter - vor allem, wenn man sich jünger fühlt. © Michael Matejka



Federnden Schrittes, in schwarzer Hose, schwarzem Pulli und schwarzen Boots betritt Maren Kroymann die Showbühne der Messe. Dass die blonde Schauspielerin, die in den 90ern mit "Oh Gott, Herr Pfarrer" und "Nachtschwester Kroymann" den Durchbruch hatte, nächstes Jahr 70 wird, auf die Idee käme man nicht. Obwohl sie mit dem Älterwerden gut zurechtkommt, könnte es sein, dass ihr die Zahl mit der Sieben vorne dran etwas zu schaffen macht, gibt sie zu: "Ich fühle mich deutlich jünger." Und fügt lachend an: "Andererseits, seit ich 60 bin, geht es total mit mir bergauf."

Die Rollen für Frauen würden nach dem Klimakterium zwar unbestritten dünner, sie selber fühle sich aber freier als früher: "Ich muss nicht mehr der Sexy-Rolle entsprechen, ich kann einfach ich sein", erklärt sie. Dabei könnten natürlich auch ältere Frauen durchaus sexy und anziehend sein, und zwar nicht trotz, sondern wegen ihres Alters, betont sie. Und meint mit Hinblick auf das Beispiel der französischen Präsidentengattin Brigitte Macron: "Warum sollen immer nur Männer die Älteren sein dürfen?"

Erleichternd am Alter sei auch, dass man nicht mehr dauernd etwas beweisen müsse. "Man hat ja schon einiges erreicht, ist schon definiert als Person", sagt sie. Sich selbst will die Schauspielerin, die jetzt wieder eine neue Comedy-Sendung im Fernsehen hat, aber noch einiges beweisen. Sprachen lernen etwa oder Kraulen. Manches dauere jetzt eben etwas länger. Aber das sei ganz natürlich ab einem gewissen Alter: "Wir haben ja schon viel erlebt, natürlich ist unsere Festplatte voll."

Die gebürtige Tübingerin, die Anfang 40 feststellte, dass sie Frauen liebt, lebt seit über vier Jahrzehnten in Berlin. Alleine, "mit einem Kiez an Freunden um mich herum". Wie das einmal im Alter bei etwaiger Pflegebedürftigkeit sein soll, darüber müsse sie sich jetzt konkret Gedanken machen — eigentlich. "Das ist auch die Krux, wenn man sich für jünger hält als man eigentlich ist", sagt sie und lacht.

Folge 3 von "Kroymann Sketch-Comedy", 8. 3., 23.20 Uhr, ARD.

Anette Röckl