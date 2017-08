Mit Christoph Waltz: Filmfest Venedig startet am Mittwoch

Zur Eröffnung läuft die Satire "Downsizing" von Alexander Payne - vor 42 Minuten

VENEDIG - Die Gästeliste für die Festspiele auf dem Lido ist auch in diesem Jahr wieder lang. Eröffnet wird der Wettbewerb mit einer Satire. In den Hauptrollen: Matt Damon und Christoph Waltz.

Vor dem Kinopalast am Lido di Venezia laufen die letzten Vorbereitungen zur Eröffnung des 74. Filmfestivals. © Joel Ryan/dpa



Vor dem Kinopalast am Lido di Venezia laufen die letzten Vorbereitungen zur Eröffnung des 74. Filmfestivals. Foto: Joel Ryan/dpa



Das Filmfestival Venedig wird an diesem Mittwoch mit einer Satire des zweifachen Oscarpreisträgers Alexander Payne eröffnet. In "Downsizing" spielt Matt Damon eine der Hauptrollen, weitere Stars sind der Österreicher Christoph Waltz und die US-Komödiantin Kristen Wiig. Die Satire erzählt von einem Mann, der sich schrumpfen lassen will, um das Leben besser genießen zu können. "Downsizing" ist der erste von 21 Beiträgen, die im diesjährigen Venedig-Wettbewerb um den Goldenen Löwen konkurrieren.

Mit großer Spannung wird auch das Werk von Ai Weiwei erwartet. Der chinesische Künstler, der seit einiger Zeit in Berlin lebt, zeigt seine Dokumentation "Human Flow". Darin beschäftigt er sich mit der Flüchtlingskrise. "Human Flow" ist eine der deutschen Ko-Produktionen im Löwen-Rennen. Der Beitrag eines deutschen Filmemachers hat es in diesem Jahr dagegen nicht in den Wettbewerb geschafft.

Dort werden besonders viele Hollywoodproduktionen zu sehen sein. So stand Jennifer Lawrence für "Black Swan"-Regisseur Darren Aronofsky und dessen Psychodrama "Mother!" vor der Kamera. George Clooney hingegen arbeitete erneut als Regisseur und stellt in der Lagunenstadt nun "Suburbicon" vor, in dem neben Julianne Moore und Oscar Isaac einmal mehr Matt Damon eine Hauptrolle übernahm.

Auf dem roten Teppich werden darüber hinaus Stars wie Jane Fonda, Robert Redford, Stephen Frears, Helen Mirren, Penélope Cruz, Charlotte Rampling und Judi Dench erwartet. Die Preise des Wettbewerbs werden am 9. September von einer neunköpfigen Jury unter dem Vorsitz der US-Schauspielerin Annette Bening vergeben.

dpa