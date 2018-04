Mit nur 28 Jahren: Star-DJ Avicii tot im Oman gefunden

NÜRNBERG - Avicii galt als einer der Top-DJs weltweit - bis er 2016 sein Karriereende verkündete. Jetzt wurde der Schwede tot im Oman aufgefunden. Sein Management bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AP entsprechende Meldungen. Die Hintergründe sind unklar.

Mit "Wake Me Up" gelang dem schwedischen DJ Avicii der Durchbruch, laut der GfK ist er der Song mit den zweitmeisten Downloads überhaupt in Deutschland. Foto: Kevin Winter/AFP



Bekannt wurde Avicii, der eigentlich Tim Bergling hieß und in Stockholm geboren wurde, mit dem Hit "Wake Me Up". Er wurde weltweit in Clubs gespielt, brachte ihm auch in Deutschland einen Echo in der Kategorie "Hit des Jahres" ein.

Seine Managerin Ebba Lingvist bestätigte schwedischen Medien, darunter der Zeitung Dagens Nyheten, die Gerüchte. Er wurde wohl im Oman tot aufgefunden, die Hintergründe sind unklar. Die Familie bittet um Rücksichtsnahme. Auch wegen gesundheitlicher Probleme hatte Avicii bereits seit 2016 keine Liveauftritte mehr absolviert. Er litt unter einer chronischen Entzündung der Bauchspeicheldrüse.

