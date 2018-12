"Mit Tönen und Düften die Raumwirkung verstärken"

NÜRNBERG - Das Museum Industriekultur in Nürnberg ist seit kurzem in weiblicher Hand. Die neue Leiterin Monika Dreykorn hat dort einiges vor. Wir treffen sie im Arbeiter-Vereinslokal, einem ihrer Lieblingsorte an der Museumsstraße.

Monika Dreykorn im Arbeiter-Vereinslokal, das im Museum Industriekultur eingerichtet ist. © Foto: Michael Matejka



Das Haus, das Monika Dreykorn im Oktober übernommen hat, macht bald schon wieder zu. Brandschutzmaßnahmen stehen an. Das heißt: Alles, was nicht fest eingebaut ist in diesem großen Ausstellungshaus zur Nürnberger Industriegeschichte, muss raus. Eine echte Mammut-Aufgabe. 2021 (und damit wegen Verzögerungen bei der Baugenehmigung später als ursprünglich geplant) wird es soweit sein, dann wird das Museum Industriekultur, das rund 50 000 Besucher im Jahr hat, für rund zwölf Monate geschlossen. Für Monika Dreykorn ist das einerseits bitter, bietet ihr andererseits aber auch die Chance, das Haus — abseits des laufenden Betriebs — nach ihren Vorstellungen konzeptionell weiterzuentwickeln. Alles neu also ab 2022? "Bestimmt nicht", sagt die 43-Jährige, die in Tübingen und Erlangen Geschichte und Germanistik studiert hat.

Frühe Erinnerungen

"Das Museum Industriekultur ist ein schönes und in seinem Kern funktionierendes Haus", meint die gebürtige Nürnbergerin, die in Fürth wohnt und das Museum schon bei ihren Besuchen als Kind mochte. "Meine frühesten Erinnerungen daran stammen von der Eisenbahnausstellung 1985, auch später habe ich es immer als sehr ansprechendes Haus wahrgenommen", sagt sie.

Nicht umsonst also hat sie sich auf dessen Chefsessel beworben. "Gerade die Raum-in-Raum-Inszenierungen wie das Arbeiter-Vereinslokal funktionieren perfekt, so alt sie auch sein mögen", sagt Dreykorn. Wo sonst in der Region kann man unter einem Dach schon eine Druckwerkstatt, eine "sprechende" Küche und einen Kolonialwarenladen besuchen?

Es habe in der Region jedenfalls kein anderes Haus gegeben, für das sie "ihre" Cadolzburg verlassen hätte. Dort war Monika Dreykorn die vergangenen vier Jahre "Statthalterin" der Bayerischen Schlösserverwaltung und hat an der Neueinrichtung des Museums mitgearbeitet, das 2017 eröffnet wurde. "Das ist eine sehr erlebnisorientierte Einrichtung. Meine Erfahrungen von der Cadolzburg möchte ich auch im Museum Industriekultur einbringen", betont die Museumsfachfrau, die zuvor schon bei der Landesstelle der Nicht-Staatlichen Museen in Bayern gearbeitet hat und danach als freischaffende Museumsberaterin den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. In dieser Funktion realisierte sie Projekte unter anderem für die Freilandmuseen in Bad Windsheim und Fladungen und für den Deutschen Museumsbund.

Im Museum Industriekultur will Dreykorn den ganz besonderen Charme des Hauses noch mehr herausarbeiten, die Raumwirkung einzelner Bereiche etwa mittels Duft und Ton verstärken. Mit Medienstationen, neuen Beschriftungen und gerne auch einem moderneren Foyer möchte sie ihr Haus up to date machen. Das spricht mit dem Mathe- und dem Technikland (siehe auch Seite 16) vor allem Schulklassen und mit seiner Dauerausstellung Familien an. Das Spektrum der für 2019 geplanten Sonderausstellungen reicht von einer Schau über die Geschichte des Kleiderbügels bis zur Präsentation von Karikaturen Horst Haitzingers, die für die Tagespresse entstanden sind.

Alltag der Menschen

Dreykorn will das Rad nicht neu erfinden, aber — um im Bild zu bleiben — auf der Museumsstraße besser zum Rollen bringen. "Ich möchte das ursprüngliche Konzept wieder klarer zum Vorschein bringen", sagt sie. Das heißt: Auf der einen Seite der Museumsstraße, die durch 200 Jahre Industrie- und Gesellschaftsgeschichte führt, ist das zu sehen, was mit Arbeit zu tun hat. Auf der anderen geht es um Alltag, Kultur und Freizeit der Menschen.

Die Zukunft der Arbeit ist auch ein zentrales Thema Nürnbergs bei seiner Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2025. "Da möchten wir uns gerne mit Ideen einbringen", sagt die Museumschefin, die neuer Konkurrenz durch den Ableger des Deutschen Museums sehr gelassen entgegensieht. "Wir werden uns gegenseitig nichts wegnehmen", glaubt sie. Das Deutsche Museum werde eher ein Science Center. Sie dagegen möchte ihr Haus als eine Art zweites Stadtmuseum neben dem Fembohaus etablieren.

