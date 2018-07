Mit "Tristan und Isolde": Bayreuther Festspiele gehen weiter

BAYREUTH - Die Bayreuther Festspiele werden am Freitag (16 Uhr) mit der Richard-Wagner-Oper "Tristan und Isolde" fortgesetzt. Regie führt die Wagner-Urenkelin und Festspiel-Chefin Katharina Wagner. Die Inszenierung wird in ihrem vierten Jahr auf dem Grünen Hügel aufgeführt.

Festspielchefin Katharina Wagner führt bei "Tristan und Isolde" Regie. © Matthias Balk/dpa



Wagner entwirft dabei ein sehr düsteres Bild von einer Liebe ohne Ausweg. Am Pult steht Christian Thielemann, der mit dem "Lohengrin" auch schon die diesjährige Eröffnungspremiere dirigierte. In den Titelrollen sind Stephen Gould und Petra Lang zu sehen. Als Wiederaufnahmen folgen dann noch "Die Meistersinger von Nürnberg", "Der fliegende Holländer" und "Die Walküre". Die Bayreuther Festspiele enden am 29. August.

