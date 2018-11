Münchner Mohnblüten werden verteilt

NÜRNBERG - Eine beliebtes Fotomotiv und eine aufsehenerregende Installation: Das Mohnfeld aus 3500 Kunstblüten, das der aus Nürnberg stammende Künstler Walter Kuhn als Zeichen für den Frieden auf dem Münchner Königsplatz installiert hat, wird nun bald abgebaut.

Mohnblumen im Schnee: Bis Sonntag noch bleibt die Installation "Never again!" auf dem Münchner Königsplatz stehen. © Thomas Oswald



Der letzte Tag der Installation ist dieser Sonntag, 2. Dezember. "Wir sind froh, dass Wind und Wetter günstig waren und die meisten Blumen überlebt haben" meint der Künstler zufrieden. "So können alle, die sich eine oder mehrere der begehrten Mohnblumen mit nach Hause nehmen möchten, diese gleich am Montag und Dienstag abholen." Vorwiegend aus dem Landkreis gibt es jetzt schon vielfache Anfragen für eine Ausleihe von Blumen zu Anlässen, die den Weltfrieden thematisieren. Dieser steht auch im Mittelpunkt des Gottesdienstes, zu dem die Kunstpastoralkirche St. Paul an der Theresienwiese am Sonntag um 20:15 Uhr einlädt, wo einige der Mohnblumen den Altar säumen werden.

Von den Blumen, die alles gut überstanden haben, werden zunächst die für die Patinnen und Paten, denen sie als Erinnerungsgeschenk versprochen worden waren, reserviert. Das Gleiche gilt für alle ehrenamtlichen HelferInnen beim Aufbau und bei der Aufsicht. Der Rest wird dann an weitere Interessenten abgegeben, wobei Kuhn dabei auf freiwillige Spenden für den Flüchtlingshilfeverein Kolibri hoffen. Die Abgabe aller Blumen erfolgt am 3. und 4. Dezember zwischen 10 und 19 Uhr an der Black Box auf dem Königsplatz.

