Nach Forbes-Ranking fragt sich die Welt: "Wer ist Helene Fischer?"

Sängerin befindet sich finanziell in prominente Gesellschaft - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Wer ist eigentlich diese Helene Fischer?" Nachdem Deutschlands Schlagerstar Nummer eins am Mittwoch in einem weltweit beachteten Ranking zwischen Branchengrößen wie Katy Perry und Britney Spears aufgetaucht ist, will nun auch der Rest des Planeten wissen, was es mit der Blondine mit der Engelsstimme auf sich hat.

Im deutschsprachigen Raum kennt sie fast jeder: Helene Fischer dominiert seit Jahren den Musikmarkt, räumt Auszeichnung nach Auszeichnung ab und füllt ein Stadion nach dem anderen, unter anderem auch das in Nürnberg. Es läuft bei der gebürtigen Russin - so gut, dass das Forbes-Magazin die Blondine zu den bestverdienenden Musikerinnen der Welt zählt. Noch vor Britney Spears und Céline Dion.

Nun ist das Forbes-Magazin in erster Linie eine amerikanische Publikation und bis auf Frau Fischer konnte das amerikanische Volk keiner der genannten Namen in dem Ranking überraschen. Aber Helene Fischer? Wer soll das sein? Das fragen sich nun auch die US-Medien in Übersee, wie Sie in diesem Video sehen können:

psz