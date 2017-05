Nach Terror in Manchester: keine Beachparty für "Baywatch"

Premiere des neues Films wurde aus Respekt vor den Opfern abgespeckt - vor 10 Minuten

BERLIN - Rund eine Woche nach dem Terroranschlag in Manchester ist eine Beachparty zur Europapremiere von "Baywatch" in Berlin gestrichen worden. Aus Respekt vor den Opfern und Angehörigen sollte es am Dienstagabend auch nicht den üblichen Presserummel am roten Teppich geben. Stars kommen trotzdem

Belinda als Carmen und Dwayne Johnson als Mitch Buchannon in dem Film "Baywatch" © dpa



Belinda als Carmen und Dwayne Johnson als Mitch Buchannon in dem Film "Baywatch" Foto: dpa



Nachmittags war nach Angaben der Veranstalter eine Pressekonferenz geplant, abends eine Filmvorführung in Anwesenheit der Darsteller. Angekündigt waren Stars wie Dwayne Johnson, Zac Efron, Kelly Rohrbach, Priyanka Chopra und David Hasselhoff.

Die Fernsehserie "Baywatch" mit Hasselhoff und Pamela Anderson war in den 90er Jahren legendär. Der Chef am Strand von Malibu ist im Film Dwayne Johnson (45), der auch als Wrestler "The Rock" bekannt ist.

Hasselhoff tritt als Gast auf

Zac Efron (29, "High School Musical") darf ebenfalls als Rettungsschwimmer seine Muskeln zeigen. Hasselhoff (64) und Anderson (49) haben Gastauftritte. "Baywatch" (Regie: Seth Gordon) startet am Donnerstag in den Kinos.

Die indische Schauspielerin Priyanka Chopra bedankte sich vor der Europapremiere in Berlin auf Twitter für ein Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi – der war zu Regierungsgesprächen von Deutschland und Indien angereist. Es sei ein "entzückender Zufall", dass beide gleichzeitig in Berlin seien, schrieb Chopra zu einem Foto.

Der Anschlag in Manchester hatte vergangene Woche Entsetzen ausgelöst. Ein Attentäter riss nach einem Konzert von Ariana Grande 22 Menschen mit einer Bombe mit in den Tod.

dpa