Nächster "Tatort": Ungezügelte Mord-Triebe

Bremer Ermittlungsteam bekommt es mit einem jungen Serientäter zu tun - Herne liegt offenbar nicht weit von der Weser weg - vor 57 Minuten

BREMEN - Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da: Der Bremer "Tatort" gibt sich doppelt düster, von den Tatzeiten und der Thematik her. "Nachtsicht" verlangt einiges ab und weckt Bezüge zu Herne. . .

Kein schöner Anblick für Nils Stedefreund (Oliver Mommsen): Schon die zweite Leiche eines jungen Mannes, der absichtlich überfahren wurde. © Radio Bremen



Kein schöner Anblick für Nils Stedefreund (Oliver Mommsen): Schon die zweite Leiche eines jungen Mannes, der absichtlich überfahren wurde. Foto: Radio Bremen



Die Hanseaten halten Wort: Da Radio Bremen nur zwei "Tatort"Folgen pro Jahr produziert, setzt man auf gut recherchierte und brisante Themen. Da bildet auch "Nachtsicht" keine Ausnahme: Ein junger Mann steuert nachts mit einem selbst gebauten Auto durch die City und die Umgebung und überfährt willentlich junge Männer. Seine Opfer überrollt er mehrfach, weil ihn das unter seinem Nachtsichtgerät sexuell erregt. Das Auto als Fetisch.

Die Frage, die die Autoren Stefanie Veith und der kürzlich verstorbene Matthias Tuchmann stellen, lautet: "Wird man als Serientäter geboren, oder machen die Lebensumstände der Kindheit aus einem Menschen ein Monster?".

Tatsächlich stimmt die äußere Form: Kristian (von lakonischer, pathologischer Dämonie: Moritz Führmann) wächst in einem behüteten Elternhaus auf. Doch er rutscht in die Sucht ab, weil er mit seinen brutalen Trieben, die sich in der Pubertät herauskristallisieren, nicht fertig wird. Sein Vater (Rainer Bock) schirmt die krebskranke, beinamputierte Mutter von dem eskalierenden Unheil um sie herum ab. Aber gegen Ende schenkt ihr Kommissarin Lürsen (Sabine Postel) schonungslos reinen Wein ein: "Alle um sie herum veranstalten einen großen Totentanz. Das muss aufhören."

Das tut es auch. Einigermaßen dramatisch. Bis dahin braucht auch der Zuschauer starke Nerven, denn menschenverachtende Brutalität lässt sich nun mal nicht idyllisch kaschieren, wenn die Sache glaubhaft bleiben soll. Da wird selbst dem Pathologen schlecht. Wie immer versuchen Lürsen und ihr Kollege Stedefreund (Oliver Mommsen) ihr Ermittlungsheil in einer Mischung aus forscher Befragung und sensibler Empathie.

Regisseur Florian Baxmeyer reduziert das familiäre Desaster auf ein konzentriertes Kammerspiel. Und spart dabei auch die Verletzlichkeit des Triebtäters nicht aus, dessen gepanzertes Fahrzeug zum Welt-, Wohn-, Sex- und Religionsersatz wird.

JENS VOSKAMP