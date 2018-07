Nena bringt den Dechsendorfer Weiher zum Brodeln

ERLANGEN - "Immer noch hier": Beim ausverkauften Open-Air-Konzert am idyllischen Dechsendorfer Weiher in Erlangen hat Nena eine mitreißende Performance abgeliefert.

Bestens bei Stimme und auch sonst top in Form: Nena bei ihrem Auftritt am Dechsendorfer Weiher. © RAINER WINDHORST



"Wir hauen euch den 80er-Jahre-Sound um die Ohren!" Ja, Nena, gib’s uns! Dafür sind wir an den Dechsendorfer Weiher in Erlangen gekommen. Die erste halbe Stunde beim Open-Air-Konzert ist wirklich ein Ausflug in die Zeit, als eine junge Dame im Lederminirock mit Neon-Stirnband als Bravo-Poster in gefühlt jedem Jugend-Zimmer an der Wand hing. Beim Trommel-Intro "Indianer" von ihrem Debüt-Album schleicht sich Gabriele Susanne Kerner auf die Bühne und hüpft anschließend so, dass das Geburtsdatum in ihrem Personalausweis nur eine plumpe Urkundenfälschung sein kann.

Man glaubt es kaum: 58 Jahre ist Nena alt. Und Großmutter. Auf der Bühne wirkt sie an diesem Abend immer noch wie ein Teenager, der Spaß daran hat, die Massen zum Tanzen zu bringen. Am besten gelingt das mit den Hits aus den ersten Jahren ihrer Karriere. "Irgendwie, irgendwo, irgendwann." Nena schreit "Bewegt euren Hintern!" ins Publikum. Klar, machen wir.

Auf "Fragezeichen" folgt "Kino". Und nun? "Holt eure Scheiß-Handys raus. Es ist für einen guten Zweck", lautet die Ansage von Nena. Natürlich, für "Leuchtturm" sind wir noch vor Einsetzen der Dämmerung bereit, ein kleines Lichtermeer zu erzeugen. Selbst wenn Duett-Partner Markus nicht dabei ist, statt Feuerzeuge Smartphones in die Höhe gereckt werden und niemand mehr so neckisch schmust und fummelt wie die beiden damals im grottig-schlechten Musikfilm "Gib Gas — ich will Spaß".

Geil, laut und schmutzig

Vor allzuviel musikalischer Nostalgie bewahrt hingegen die betont jugendliche und — trotz zweier Keyboard-Türme — rockige Band. Das Konzept geht bestens auf. Zwar entsteht anfangs der Eindruck, die drei Backgroundsänger sind engagiert, um Nenas Stimme aufzupeppen. Doch vermutlich sind solche Kraftanstrengungen einfach nötig, um gegen ein Dauer-Mitsing-Publikum anzukommen. Im Laufe des Abends wird Nena mehrfach beweisen, dass ihre Stimmbänder noch gut in Form sind.

Zwei Stunden lang gibt es eigentlich keine Verschnaufpause für die begeisterten Fans. Im Gegenteil: Plötzlich taucht Nena mit umgehängter E-Gitarre an der Seite ihres Schlagzeugers und ihres Bassisten auf einer Mini-Bühne zwischen Steh- und Tribünen-Sitzplätzen auf. Hier wird dann "Du kennt die Liebe nicht" so richtig schmutzig runtergerockt. Klasse! Fast endlos das Final: "Die Zeit verfliegt mit dem Wind. Aber das lässt uns nicht zerfallen. Denn wir sind immer noch hier. Immer noch hier", hallt es über den in Abendrot getauchten See. Vermutlich hat sie Recht.

