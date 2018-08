Netflix' "Disenchantment": Comedy trifft "Game of Thrones"

"Simpsons"-Schöpfer persifliert im Serien-Neustart Fantasy-Serien - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit den "Simpsons" schuf Matt Groening eine der bekanntesten TV-Familien aller Zeiten, im Kult-Format "Futurama" nahm er das Science-Fiction-Genre aufs Korn. Für Netflix entwickelte der TV-Macher nun ein neues Format, das in einer Fantasy-Welt spielt - und damit genau zur rechten Zeit kommt.

Wird aus "Disenchantment" ein ähnlich ikonisches Animationsformat wie aus den "Simpsons" und "Futurama". In der neuen Netflix-Serie erzählt Matt Groening von der Prinzessin Bean, die Abenteuer mit ihren Kumpanen Luci und Elfo erlebt. © Netflix



Wird aus "Disenchantment" ein ähnlich ikonisches Animationsformat wie aus den "Simpsons" und "Futurama". In der neuen Netflix-Serie erzählt Matt Groening von der Prinzessin Bean, die Abenteuer mit ihren Kumpanen Luci und Elfo erlebt. Foto: Netflix



Wenn Netflix mit den Geldscheinen wedelt, werden selbst wahre Größen der Unterhaltungsindustrie schwach. So sicherte sich der Streaming-Gigant für seine Serien-Sparte in der jüngeren Vergangenheit beispielsweise die Dienste von Comedian Jerry Seinfeld, der einst der erfolgreichsten US-Sitcom aller Zeiten ab Ende der 80er Jahre seinen Namen und seine Ideen lieh. 100 Millionen Dollar sollen Netflix seine Dienste gekostet haben. 150 Millionen Dollar blätterte der On-Demand-Dienst für die Verpflichtung von Shonda Rhimes hin, die Hit-Serien wie "Grey’s Anatomy" oder "Scandal" erdachte. Um "Glee"- und "American Horror Story"-Schöpfer Ryan Murphy vom US-Kabelsender FX loszueisen, zahlte Netflix angeblich sogar 300 Millionen Dollar. Die Früchte solch kostspieliger Verpflichtungen erntet Netflix ab Freitag, den 17. August. Dann wird die neue Serie von Matt Groening, dem Schöpfer der "Simpsons" zum Abruf bereitstehen.

Auch wenn die Netflix-Verantwortlichen auch schon nach den erfolgreichen Deals mit Seinfeld, Rhimes und Murphy die Dollar-Noten gerochen haben werden – Groening übertrifft sie wohl alle. 1989 schuf der Kreative aus Portland im Rahmen einer neuen Animationsserie für den Sender FOX eine gelbe Familie, die zu nicht weniger als die Protagonisten eines der bekanntesten TV-Formate aller Zeiten avancieren sollte. Ende September starten "Die Simpsons" in ihre 30. Staffel. Schon jetzt kennzeichnet das Format die am längsten laufende fiktionale US-Primetime-Serie aller Zeiten. Für FOX schuf Groening kurz vor der Jahrtausendwende mit "Futurama" einen weiteren Cartoon, der sich in sieben Staffeln zum TV-Kult entwickelte. Obwohl der 64-jährige also als absolute Koryphäe im TV-Geschäft gilt, markiert seine neue Netflix-Serie "Disenchantment" erst sein drittes TV-Format.

Bilderstrecke zum Thema Redaktionstipps: Die zehn besten Netflix-Serien aller Zeiten Keinen Überblick mehr im Serien-Dschungel? Wir geben eine Übersicht über die besten Eigenproduktionen des Streaming-Anbieters Netflix. Von Kult-Serien bis zu Liebhaber-Formaten. Von Animation bis Science-Fiction. Von "American Vandal" bis "The Crown".



Groening liebt die Genre-Persiflage

Dennoch spricht vieles dafür, dass die Serie, die in zunächst zehn knapp halbstündigen Episoden auf dem Streaming-Portal erscheint, ähnlich einschlagen wird wie "Die Simpsons" oder "Futurama", denn alle drei Serien haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind Resultat von Groenings ungemein feiner Beobachtungsgabe, mit der er bislang schon mehrere TV-Genres entschlüsselte und ihre Elemente dazu verkehrte, große Lacher zu generieren.

Mit den "Simpsons" kreierte Groening eine Serie, die sich die Familien-Sitcoms zum Vorbild nahm, mit denen Groening in den 60er Jahren aufwuchs und aus deren Klischees heraus er eine überaus freche animierte Antwort generierte, die sich als Format irgendwann verselbstständigte und auch immer mehr zeitgeschichtliche Themen kommentierte. In "Futurama" persiflierte Groening daraufhin mithilfe von Raumschiffen, Aliens oder Roboter das Science-Fiction-Genre durch den Einbau klassischer Elemente aus Workplace-Sitcoms. Nun nimmt Groening in „Disenchantment“ Fantasy-Produktionen zur Brust.

„Disenchantment“ spielt im märchenhaften und mittelalterlichen Königreich Dreamland. Im Zentrum der Handlung steht die Prinzessin Bean, die zusammen mit ihren Freunden Luci und Elfo durch die Welt zieht und Abenteuer erlebt. Zum Inventar gehören dabei bekannte Fantasy-Kreaturen wie Oger, Kobolde, Harpyien, Wichtel oder Trolle. Wer Groening kennt, der wird ahnen, dass es nicht bei dieser zunächst recht generisch anmutenden Prämisse bleibt, sondern das ein Format auf Netflix-Abonnenten wartet, das Ecken und Kanten besitzt. Die Hauptfigur Bean entpuppt sich schnell als hinterhältige Trinkerin, ihre Begleiter als einerseits minderbemittelt und andererseits diabolisch. Auf Familienfreundlichkeit wird dafür oftmals gepfiffen, teilweise geht es sogar richtig blutig zu.

Die animierte Comedy-Antwort auf "Game of Thrones"

Dass sich Matt Groening nun im Fantasy-Genre austobt, kommt vermeintlich genau zur richtigen Zeit, denn viele Beobachter gehen davon aus, dass düstere Fantasy-Stoffe schon bald das nächste große Ding in der Serienwelt werden könnten. Als Initiator dafür gilt natürlich "Game of Thrones", das sich seit seinem Start im Jahr 2011 zur populärsten TV-Serie dieser Zeit entwickelte und nächstes Jahr endet. Die HBO-Serie wird eine Lücke hinterlassen, in die viele Anbieter stoßen werden wollen. Vergangenes Jahr kündigte Amazon bereits eine Serie zu "Herr der Ringe" an, die über ein Budget von einer Milliarde Dollar verfügen soll und damit die teuerste Serie aller Zeiten darstellt.

Für Groening ist der sich ankündigende Fantasy-Trend ein gefundenes Fressen, schließlich versteht es kaum ein Fernsehmacher besser, gängige TV-Formeln für sich nutzbar zu machen, sie umzukehren und sich dadurch über sie lustig zu machen. Deswegen findet sich auch gleich zu Beginn von "Disenchantment" eine Referenz auf "Game of Thrones". Fantasy-Welten durch den Kakao zu ziehen, die sich sehr ernst nehmen, bereitete Groening in den vergangenen drei Jahren, in denen er "Disenchantment" vorbereitete, besonderen Spaß, wie er gegenüber dem Portal Mashable verriet. Doch auch andere Komponenten machen die neue Netflix-Produktion so zeitgemäß. Eine weibliche Hauptfigur passt perfekt zur Stimmung in Zeiten von #MeToo, in der ganze Filmfranchises wie beispielsweise "Ghostbusters" neu aufgelegt und mit Frauen besetzt werden.

Darüber hinaus passt sich Groening der zunehmenden Serialisierung der TV-Welt an und erzählt "Disenchantment" horizontaler, während "Die Simpsons" oder auch "Futurama" innerhalb ihrer Episoden in sich geschlossene Geschichten erzählten. Wie sich das auf die Qualität von "Disenchantment" auswirkt, dürfen Serienfans ab Freitag selbst entscheiden. Erste Rezensionen aus den USA, wo Kritiker sieben der zehn Ausgaben zum Abruf bereitgestellt wurden, fallen bislang sehr gemischt aus. Kritische Stimmen bemängeln, die Serie sei entgegen der Ankündigungen einer Animationsserie für Erwachsene aus grafischer Sicht zu brav, die Welt sei zu uninspiriert und plastisch und der Humor selten zum Brüllen. Unterdessen loben wohlwollende Rezensenten die tolle Arbeit der Synchronschauspieler und immer mehr Spaß am Format mit dem Voranschreiten der Handlung. Die Fallhöhe von Animations-Genie Groening ist in jedem Fall hoch.

Bilderstrecke zum Thema Tipps der Redaktion: Die August-Highlights bei Netflix und Prime Video Der August bei Netflix hält großartiges Blockbusterkino bereit, liefert mit "Better Call Saul" oder der neuen Serie von "Simpsons"-Macher Matt Groening aber auch Serien-Perlen. Amazon legt sein Augenmerk derweil auf einen Mix aus familienfreundlicher und künstlerisch wertvoller Filmunterhaltung, ohne Action-Freunde mit Serienstarts wie "Tom Clancy's Jack Ryan" zu kurz kommen zu lassen.



Timo Nöthling