Netflix und Amazon: Neue Filme und Serien im September

NÜRNBERG - Amazons Dienst "Prime Video" zieht im September vor allem durch die Serie zur Horror-Filmreihe "The Purge" viele Blicke auf sich. Mit "Maniac" hat auch Netflix einen aufregenden Serien-Neustart parat. Beide Streaming-Anbieter setzen aber auch auf attraktive Spielfilme, darunter auf den "Star Wars"-Ableger "Rogue One".

Netflix

Neue Serien und Staffeln

- 1.9.: Die Kathedrale des Meeres (Staffel 1)

- 1.9.: Sisters (Staffel 1)

- 1.9.: Mr. Sunshine (Staffel 1)

- 1.9.: Monkey Twins (Staffel 1)

- 3.9.: A Taiwanese Tale of Two Cities (Staffel 1)

- 6.9.: Chesapeake Shores (Staffel 3)

- 7.9.: Marvel's Iron Fist (Staffel 2)

- 7.9.: Atypical (Staffel 2)

- 7.9.: Die Telefonistinnen (Staffel 3)

- 7.9.: Der erste und letzte Tag (Staffel 1)

- 7.9.: Das Mädchen und ihr Roboter (Staffel 1)

- 7.9.: Stretch Armstrong & die Flex Fighters (Staffel 2)

- 14.9.: Ingobernable (Staffel 2)

- 14.9.: Bojack Horseman (Staffel 5)

- 14.9.: Car Masters - Von Schrott zu Reichtum (Staffel 1)

- 14.9.: Last Hope (Staffel 1)

- 14.9.: Die außergewöhnlichsten Häuser der Welt (Staffel 2)

- 14.9.: American Vandal (Staffel 2)

- 14.9.: Der Prinz der Drachen (Staffel 1)

- 14.9.: Die Supermonster-Monsterparty (Staffel 1)

- 21.9.: The Good Cop (Staffel 1)

- 21.9.: Drachenflieger (Staffel 1)

- 21.9.: Maniac (Staffel 1)

- 21.9.: Hilda (Staffel 1)

- 21.9.: Battlefish (Staffel 1)

- 25.9.: Trolls: The Beat Goes On! (Staffel 1)

- 26.9.: Norsemen (Staffel 2)

- 28.9.: Chef's Table (Staffel 5)

- 28.9.: Lost Song: Das Lied der Wunder (Staffel 1)

- 28.9.: Jack Whitehall: Travels With My Father (Staffel 2)

- 28.9.: Somewhere Between (Staffel 1)

- 28.9.: Forest of Piano (Staffel 1)

- 28.9.: ReBoot: Der Wächter-Code (Staffel 2)

- 28.9.: Skylanders Academy (Staffel 3)

- 28.9.: Made in Mexico (Staffel 1)

Neue Filme

- 1.9.: Freunde mit gewissen Vorzügen

- 1.9.: Burlesque

- 1.9.: Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen

- 1.9.: Die nackte Wahrheit

- 1.9.: Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel

- 1.9.: What a Man

- 1.9.: Hitman: Agent 47

- 1.9.: Idiocracy

- 1.9.: Ich und Earl und das Mädchen

- 1.9.: Abraham Lincoln Vampirjäger

- 1.9.: Ein Mann namens Ove

- 1.9.: Die Mumie

- 1.9.: Die Mumie kehrt zurück

- 1.9.: Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers

- 1.9.: White House Down

- 1.9.: Ananas Express

- 1.9.: Kindsköpfe

- 1.9.: Battle: Los Angeles

- 1.9.: Elysium

- 1.9.: 3 Türken und ein Baby

- 1.9.: The Other Woman

- 2.9.: Mann unter Feuer

- 2.9.: Chaos

- 2.9.: Orphan - Das Waisenkind

- 2.9.: Das Leuchten der Stille

- 2.9.: The Grudge 2

- 2.9.: Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis

- 2.9.: Mr. bean macht Ferien

- 2.9.: The Grudge 3

- 6.9.: Sausage Party

- 7.9.: The Most Assassinated Woman in the World

- 7.9.: City of Joy

- 7.9.: Sierra Burgess is a Loser

- 8.9.: Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger?

- 8.9.: Elizabeth

- 8.9.: Schindlers Liste

- 8.9. Ein ausgekochtes Schlitzohr

- 11.9.: The Resistance Banker

- 12.9.: Die Weihnachtsstory

- 12.9.: Jane

- 12.9.: Auf meiner Haut

- 14.9.: The Angel

- 14.9.: Der ägyptische Spion, der Israel rettete

- 14.9.: Bleach

- 14.9.: Boca Juniors Confidential

- 14.9.: The Land of Steady Habits

- 15.9.: Exodus: Götter und Könige

- 15.9.: True Grit

- 18.9.: Conni & Co.

- 20.9.: Vaiana

- 21.9.: Quincy

- 21.9.: Alte Zöpfe

- 22.9.: War Dogs

- 26.9.: Rogue One: A Star Wars Story

- 27.9.: Coraline

- 27.9.: Billy Elliot - I Will Dance

- 27.9.: Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt

- 28.9.: Hold the Dark

Amazon Prime Video

Neue Serien und Staffeln

- 1.9.: Supernatural (Staffel 12)

- 5.9.: The Purge (Staffel 1)

- 6.9.: Pistorius (Staffel 1)

- 7.9.: Six Dreams (Staffel 1)

- 12.9.: Sons of Anarchy (Staffel 5)

- 14.9.: Forever (Staffel 1)

- 14.9.: UnREAL (Staffel 4)

- 19.9.: The Bold Type - Der Weg nach oben (Staffel 2)

- 22.9.: Into the Badlands (Staffel 3)

Neue Filme

- 1.9.: Free State of Jones

- 4.9.: Das Leuchten der Erinnerung

- 8.9.: Jigsaw

- 8.9.: Gaugin

- 12.9.: Genauso anders wie ich

- 18.9. The Great Wall

- 19.9.: Daddy's Home 2: Mehr Väter, mehr Probleme

- 26.9.: Paddington 2

- 28.9.: Black Hawk Down

- 29.9.: Im Zweifel glücklich

- 30.9.: Downsizing

Timo Nöthling