Netflix und Prime Video: Neue Filme und Serien im April

NÜRNBERG - Amazons Prime Video liefert im April neue Staffeln beliebter Serien nach, unter den neuen Filmen wechseln sich Geheimtipps und Blockbuster wie "Jason Bourne" ab. Auch bei Netflix steht der Geheimagent im Fokus - genauso wie eine neue Science-Fiction-Serie, Quentin Tarantino und Monty Python. Was Sie kommenden Monat sehen sollten.

Netflix

Neue Serien & Staffeln

- 01.04.: Die Medici: Herrscher von Florenz (Staffel 1)

- 01.04.: The Disastrous Life of Saiki K (Staffel 1)

- 01.04.: Deep Water (Staffel 1)

- 01.04.: Loaded (Staffel 1)

- 01.04.: Wakfu (Staffel 3)

- 01.04.: The Undateables (Staffeln 1-3)

- 01.04.: The Paper (Staffel 1)

- 01.04.: The Case (Staffel 1)

- 06.04.: Troja: Untergang einer Stadt (Staffel 1)

- 06.04.: Haus des Geldes (Staffel 1, Teil 2)

- 06.04.: Fastest Car (Staffel 1)

- 06.04.: Z Nation (Staffel 3)

- 06.04.: Colony (Staffel 1)

- 10.04.: Outcast (Staffel 4)

- 11.04.: Arrow (Staffel 5)

- 13.04.: Chef’s Table: Süße Kreationen (Staffel 1)

- 13.04.: Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten (Staffel 1)

- 15.04.: Four Seasons in Havana (Staffel 1)

- 15.04.: Team Chocolate (Staffel 1)

- 17.04.: Le chalet (Staffel 1)

- 17.04.: Murderous Affairs (Staffel 3)

- 19.04.: Die Einkreisung (Staffel 1)

- 19.04.: Love Bus: Reise durch Asien (Staffel 1)

- 19.04.: Charité (Staffel 1)

- 20.04.: Aggretsuko (Staffel 1)

- 20.04.: Dope (Staffel 2)

- 21.04.: The Letdown (Staffel 1)

- 26.04.: Happy! (Staffel 1)

- 27.04.: 3% (Staffel 2)

- 27.04.: The New Legends of Monkey (Staffel 1)

- 29.04.: Superstition (Staffel 1)

- 30.04.: Hormones (Staffel 1-3)

Neue Filme

- 01.04.: Zurück in die Zukunft II

- 01.04.: Stolz & Vorurteil

- 01.04.: Leaving Las Vegas

- 01.04.: Paul - Ein Alien auf der Flucht

- 01.04.: Life

- 01.04.: Die Bourne Identität

- 01.04.: Die Bourne Verschwörung

- 01.04.: Das Bourne Ultimatum

- 01.04.: Das Bourne Vermächtnis

- 01.04.: Doom - Der Film

- 01.04.: Ich bin immer für dich da!

- 01.04.: Kein Mittel gegen Liebe

- 01.04.: Aushilfsgangster

- 01.04.: Die schrillen Vier auf Achse

- 01.04.: Der Ja-Sager

- 02.04.: Wolf Warrior 2

- 05.04.: John Carter - Zwischen zwei Welten

- 06.04.: 6 Balloons

- 06.04.: Amateur

- 06.04.: Sun Dogs

- 06.04.: Die 4. Kompanie

- 08.04.: Watchmen - Die Wächter

- 08.04.: The Truman Show

- 08.04.: Der Anschlag

- 12.04.: Angry Birds – Der Film

- 13.04.: Come Sunday

- 13.04.: Kein Mann für leichte Stunden

- 15.04.: The Hateful Eight

- 15.04.: Die Ritter der Kokosnuß

- 15.04.: Das Leben des Brian

- 18.04.: Stirb langsam: Jetzt erst recht

- 18.04.: Captain Fantastic - Einmal Wildnis und zurück

- 20.04.: Dude

- 20.04.: Kodachrome

- 20.04.: Mercury 13

- 25.04.: Telekinese

- 27.04.: Candy Jar

- 27.04.: Die Woche

- 30.04.: Interstellar

Prime Video

Neue Serien & Staffeln

- 13.04.: Bosch (Staffel 4)

- 16.04.: Fear the Walking Dead (Staffel 4)

- 26.04.: The Path (Staffel 3)

Neue Filme

- 02.04.: Baywatch

- 09.04.: Jason Bourne

- 09.04.: Colossal

- 12.04.: Sieben Minuten nach Mitternacht

- 19.04.: Last Flag Flying

- 20.04.: Pass Over

- 30.04.: The Limehouse Golem

