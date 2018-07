Netflix und Prime Video: Neue Filme und Serien im August

NÜRNBERG - Netflix bietet im August eine schier unglaubliche Fülle an lizensierter Filmware, die so einige Blockbuster enthält. Sowohl bei Netflix als auch bei Prime Video liegt das Hauptaugenmerk aber auf Serien-Eigenproduktionen, deren Highlights sich auf der einen Seite fantastisch, auf der anderen actionreich gestalten.

Netflix

Neue Serien & Staffeln

- 1.8.: The Could’ve-Gone-All-the-Way Committee (Staffel 1)

- 1.8.: Switched (Staffel 1)

- 2.8.: Velvet (Staffel 4)

- 3.8.: I am a Killer (Staffel 1)

- 3.8.: Die Marching Wildcats (Staffel 1)

- 7.8.: Better Call Saul (Staffel 4)

- 10.8.: 72 Dangerous Animals: Asia

- 10.8.: Afflicted (Staffel 1)

- 10.8.: All About the Washingtons (Staffel 1)

- 10.8.: Insatiable (Staffel 1)

- 10.8.: Blumige Aussichten (Staffel 1)

- 10.8.: Dinner für Millionäre (Staffel 1)

- 10.8.: The Ponysitters Club (Staffel 1)

- 10.8.: Voltron: Legendärer Verteidiger (Staffel 7)

- 17.8.: Ultraviolett - Amateurdetektive im Internet (Staffel 1)

- 17.8.: Disenchantment (Staffel 1)

- 17.8.: Magic for Humans (Staffel 1)

- 17.8.: Stay Here (Staffel 1)

- 17.8.: Pinky Malinky (Staffel 1)

- 19.8.: The Investigator: A British Crime Story (Staffel 2)

- 23.8.: Deadwind (Staffel 1)

- 24.8.: Ghoul (Staffel 1)

- 24.8.: The Innocents (Staffel 1)

- 31.8. Ozark (Staffel 2)

- 31.8.: Paradise PD (Staffel 1)

- 31.8.: Ultimate Beastmaster Germany: Survival of the Fittest

Neue Filme

- 1.8.: Der Marsianer - Rettet Mark Watney

- 1.8.: Being Napoleon

- 1.8.: Anastasia

- 1.8.: Pacific Rim

- 1.8.: Crazy, Stupid, Love

- 1.8.: The Simpsons Movie

- 1.8.: P.S. I Love You

- 1.8.: Into the Wild

- 1.8.: Panic Room

- 1.8.: Catch and Release

- 1.8.: Dragonball: Evolution

- 1.8.: Maze Runner: Die Auserwählten in der Brandwüste

- 1.8.: Chronicle

- 1.8.: Touch of Evil

- 1.8.: The Natural

- 1.8.: Assassination Classroom: 365 Days

- 1.8.: League of Gods

- 1.8.: Edge of Fear

- 1.8.: Invisible

- 2.8.: Killing Season

- 2.8.: Forever Chape

- 3.8.: Brij Mohan Amar Rahe

- 3.8.: Wie der Vater...

- 4.8.: On Children

- 4.8.: Mr. Sunshine

- 4.8.: Bring It On: Fight to the Finish

- 4.8.: Charlie St. Cloud

- 4.8.: Ich glaub', ich steh' im Wald

- 5.8.: The Tuxedo

- 5.8.: Paranormal Activity 4

- 6.8.: The Book of Eli

- 6.8.: I Kill Giants

- 7.8.: Stadtlandliebe

- 9.8.: Marvel's Doctor Strange

- 9.8.: Perdida

- 10.8.: The Package

- 12.8.: The Heartbreak Kid

- 12.8.: Fikkefuchs

- 15.8.: Confessions of a Shopaholic

- 15.8.: Frau Ella

- 15.8.: Focus

- 17.8.: Pinky

- 17.8.: To All the Boys I've Loved Before

- 17.8.: The Motive

- 18.8.: Brokeback Mountain

- 19.8.: Young Adult

- 20.8.: Selfless

- 20.8.: Drag Me to Hell

- 24.8. The After Party

- 26.8.: The Rugrats Movie

- 26.8. Double Jeopardy

- 29.8. Shaun of the Dead

- 29.8.: American Gangster

- 29.8.: Hanni und Nanni 2

- 29.8.: Les Misérables

- 29.8.: Hulk

- 29.8.: Brüno

- 29.8.: Casper

- 31.8.: Las leyes de la termodinámica

Prime Video

Neue Serien & Staffeln

- 1.8.: Criminal Minds (Staffeln 1-12)

- 1.8.: Ripper Street (Staffel 5)

- 7.8.: Lodge 49 (Staffel 1)

- 13.8.: Fear the Walking Dead (Staffel 4, Teil 2)

- 24.8.: Lucifer (Staffel 3, Teil 2)

- 31.8.: Tom Clancy's Jack Ryan (Staffel 1)

Neue Filme

- 1.8.: In a Valley of Violence

- 6.8.: Sing

- 8.8.: Schloss aus Glas

- 9.8.: On the Milky Road

- 14.8.: Lieber leben

- 19.8.: Shine a Light

- 20.8.: Born to be Blue

- 21.8.: Drei Zinnen

- 22.8.: American Assassin

- 27.8.: Noturnal Animals

- 28.8.: Loving Vincent

