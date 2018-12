Netflix und Prime Video: Neue Filme und Serien im Januar

NÜRNBERG - Zum Jahresstart schalten die Streaming-Dienste heiß erwartete Serien aus den USA und Deutschland frei, darunter eine neue Staffel von "Pastewka". Im Filmbereich sollen Blockbuster wie "The Wolf of Wall Street" oder "Get Out" für Highlights sorgen. Alle Januar-Starts im Überblick.

Netflix

Neue Serien & Staffeln

- 01.01.: Aufräumen mit Marie Kondo (Staffel 1)

- 01.01.: Eine Reihe betrüblicher Ereignisse (Staffel 3)

- 01.01.: Sword Art Online (Staffel 2)

- 06.01.: Grimm (Staffel 6)

- 10.01.: When Heroes Fly (Staffel 1)

- 11.01.: Sex Education (Staffel 1)

- 11.01.: Friends from College (Staffel 2)

- 11.01.: Titans (Staffel 1)

- 18.01.: Grace and Frankie (Staffel 5)

- 18.01.: Star Trek: Discovery (Staffel 2)

- 18.01.: American Crime Story: Der Mord an Gianni Versace (Staffel 2)

- 18.01.: Die Coal Valley Saga (Staffel 5)

- 21.01.: Justice (Staffel 1)

- 24.01.: Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes

- 25.01.: Black Earth Rising

- 25.01.: Kingdom (Staffel 1)

- 25.01.: Club de Cuervos (Staffel 4)

- 25.01.: Unbreakable Kimmy Schmidt (Staffel 4, Teil 2)

- 31.01.: Pose (Staffel 1)

Neue Filme

- 02.01.: Die irre Heldentour des Billy Lynn

- 04.01.: Lionheart

- 04.01.: Und atmen Sie normal weiter

- 06.01.: The LEGO Batman Movie

- 09.01.: GODZILLA The World Eater

- 10.01.: Die Schöne und das Biest

- 11.01.: Solo

- 11.01.: The Last Laugh

- 11.01.: World War Z

- 11.01.: ReMastered: Massacre at the Stadium

- 14.01.: Das größte Spiel seines Lebens

- 15.01.: Er kennt keine Gnade

- 16.01.: T2 Trainspotting

- 18.01.: IO

- 18.01.: Soni

- 18.01.: FYRE: The Greatest Party That Never Happened

- 18.01.: Trigger Warning with Killer Mike

- 25.01.: Animas

- 25.01.: Guardians of the Galaxy Vol. 2

- 30.01.: Queen of Katwe

- 31.01.: Saving Mr. Banks

- 31.01.: 2012

- 31.01.: Haben Sie das von den Morgans gehört?

- 31.01.: 30 Minuten oder weniger

- 31.01.: Zwei wahnsinnig starke Typen

- 31.01.: Spider-Man

- 31.01.: Spider-Man 3

Prime Video

Neue Serien & Staffeln

- 01.01.: The Exorcist (Staffel 2)

- 11.01.: The Romanoffs (Staffel 1)

- 16.01.: My Name is Earl (Staffeln 1-4)

- 16.01.: DC's Legends of Tomorrow (Staffel 3)

- 25.01.: Pastewka (Staffel 9)

- 26.01.: This is Us (Staffel 2)

Neue Filme

- 01.01.: No Escape

- 01.01.: Colombiana

- 04.01.: Macht er eh nicht - Die Leiden des jungen Zymny

- 04.01.: Savages

- 05.01.: The Wolf of Wall Street

- 06.01.: Immer Ärger mit 40

- 06.01.: Terminator

- 07.01.: Get Out

- 10.01.: I Feel Pretty

- 14.01.: Die Frau des Zoodirektors

- 14.01: Pfad des Kriegers

- 15.01.: Plötzlich Star

- 17.01.: Wohne Lieber Ungewöhnlich

- 17.01.: 47 Ronin

- 18.01.: G.I. Joe: Die Abrechnung

- 18.01.: Ghostland

- 19.01.: Hänsel und Gretel - Hexenjäger

- 19.01.: Stronger

- 21.01.: Hercules

- 25.01.: Der Buchladen der Florence Green

- 26.01.: Early Man - Steinzeit bereit

- 26.01.: 21 Jump Street

- 26.01.: 22 Jump Street

