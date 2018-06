Netflix und Prime Video: Neue Filme und Serien im Juli

NÜRNBERG - Netflix und Prime Video glänzen im Juli vor allem durch Ergänzungen im Filmbereich. Während erstgenannter Anbieter mit der "Fast & the Furious"-Reihe die Reifen zum Glühen bringt, serviert Amazon Kinofilme aus dem vergangenen Jahr. Mit neuen Folgen von "Lucifer" und "Orange is the New Black" kommen jedoch auch Serienfans voll auf ihre Kosten.

Netflix

Neue Serien & Staffeln

- 1.7.: Weissensee (Staffel 4)

- 1.7.: Bates Motel (Staffel 5)

- 1.7.: Broadchurch (Staffel 3)

- 3.7.: The Comedy Lineup (Staffel 1)

- 3.7.: Good Girls (Staffel 1)

- 6.7.: Anne with an E (Staffel 2)

- 6.7.: Comedians in Cars Getting Coffee, New 2018: Freshly Brewed

- 6.7.: Der Pate von Bombay (Staffel 1)

- 6.7.: Samantha! (Staffel 1)

- 6.7.: Locked up! Die härtesten Gefängnisse der Welt (Staffel 2)

- 6.7.: Somebody Feed Phil: The Second Course

- 6.7.: Zoe und Raven - Freiheit im Sattel (Staffel 2)

- 10.7.: Drug Lords (Staffel 2)

- 13.7.: Sugar Rush (Staffel 1)

- 13.7.: Die Abenteuer des Captain Underpants (Staffel 1)

- 15.7. : The Fall: Tod in Belfast (Staffel 3)

- 15.7.: Die Patchworkfamilie (Staffel 2)

- 15.7.: The Joel McHale Show with Joel McHale: Part 2 (Staffel 1, Teil 2)

- 20.7.: Amazing Interiors (Staffel 1)

- 20.7.: Last Chance U: EMCC & Life After

- 20.7.: Last Chance U: INDY: Part 1

- 20.7.: Luna Petunia (Staffel 2)

- 27.7.: Orange Is the New Black (Staffel 6)

- 27.7.: El Chapo (Staffel 3)

- 27.7.: Das Römische Reich: Eine blutige Herrschaft: Master of Rome (Staffel 1)

- 27.7.: Welcome to the Family (Staffel 1)

- 27.7.: The Bleeding Edge: Das Geschäft mit der Gesundheit (Staffel 1)

- 27.7.: Cupcake und Dino – Dienste aller Art (Staffel 1)

- 31.7.: Archer (Staffel 9)

- 31.7.: Terrace House: Alte und neue Türen: Part 3

Neue Filme

- 1.7.: 12 Years a Slave

- 1.7.: Nightcrawler - Jede Nacht hat ihren Preis

- 1.7.: Ghostbusters

- 1.7.: American Hustle

- 1.7.: The Fast and the Furious

- 1.7.: 2 Fast 2 Furious

- 1.7.: The Fast and the Furious: Tokyo Drift

- 1.7.: Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile.

- 1.7.: Fast & Furious Five

- 1.7.: Babel

- 1.7.: Battlefield Earth - Kampf um die Erde

- 1.7.: Die Schöne und das Biest

- 1.7.: Casino

- 1.7.: Diana

- 1.7.: Duck Butter

- 1.7.: Event Horizon - Am Rande des Universums

- 1.7.: Ghost Rider

- 1.7.: Hero

- 1.7.: Hush

- 1.7.: Brügge sehen... und sterben?

- 1.7.: Martial Arts of Shaolin

- 1.7.: Nachtzug nach Lissabon

- 1.7.: Nymphomaniac 1

- 1.7.: Nymphomaniac 2

- 1.7.: Pappa ante Portas

- 1.7.: Planet 51

- 1.7.: Poltergeist

- 1.7.: Gegen jede Regel

- 1.7.: Bodyguard

- 1.7.: The Impossible

- 1.7.: Legend of Tarzan

- 1.7.: Die Mumie

- 1.7.: Die Mumie kehrt zurück

- 1.7.: Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers

- 1.7.: Terminal

- 1.7.: The Transporter

- 1.7.: Die totale Erinnerung - Total Recall

- 1.7.: Transcendence

- 2.7.: Prisoners

- 3.7.: Honig im Kopf

- 5.7.: Lone Ranger

- 6.7.: Battleship

- 6.7.: Das Vermächtnis des Weißwedelhirschjägers

- 6.7.: Die Haut des Wolfes

- 12.7.: Das fünfte Element

- 13.7.: How It Ends

- 13.7.: Eagle Eye - Außer Kontrolle

- 15.7.: Suicide Squad

- 15.7.: Amistad

- 15.7.: Lights Out

- 16.7.: Findet Dorie

- 20.7.: Father of the Year

- 22.7.: Footloose

- 22.7.: The Ring 2

- 23.7.: Die 36 Kammern der Shaolin

- 24.7.: El Aviso (The Warning)

- 24.7.: American Sniper

- 24.7.: Jupiter Ascending

- 25.7.: The Shallows

- 27.7.: Extinction

Prime Video

Neue Serien & Staffeln

- 1.7.: The Magicians (Staffel 2)

- 1.7.: The Royals (Staffel 4)

- 1.7.: Once Upon A Time (Staffeln 1-4)

- 2.7.: ElBulli: Die Geschichte eines Traums (Staffel 1)

- 15.7.: The Fosters (Staffeln 1-3)

- 20.7.: Lucifer (Staffel 3, Teil 1)

Neue Filme

- 1.7.: The Raid 1+2

- 1.7.: Popstar: Never Stop Never Stopping

- 1.7.: Ouika: Ursprung des Bösen

- 9.7.: Duff: Hast du keine, bist du Eine

- 9.7.: Suburbicon

- 9.7. Escobar: Paradise Lost

- 18.7.: Immer noch eine unbequeme Wahrheit - Unsere Zeit läuft

- 25.7.: Logan Lucky

- 25.7.: Mother!

- 31.7.: Pixels

