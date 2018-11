Neue Folge m/w/d: Warum geht Gewalt meist von Männern aus?

NN-Redakteurinnen Ute Möller und Lisa Susu Hahn sprechen über ein aktuelles Thema - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die größte Bedrohung ist ihr eigener Partner: Fast jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Was macht Männer so aggressiv? Darüber unterhalten sich die NN-Redakteurinnen Ute Möller und Lisa Susu Hahn in der neuen Folge von m/w/d. Auch die bekannte Autorin Margarete Stokowski liefert einen kurzen Meinungsbeitrag.

m/w/d, Folge 6: Männer und Gewalt

