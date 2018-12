Neuer Hessen-"Tatort": Männer, die das Licht meiden

NÜRNBERG - Mit dem Fund der halbnackten Leiche einer jungen Frau zu den Füßen eines der Bankentürme beginnt ein nicht ganz den klassischen Krimipfaden folgender "Tatort". Janneke und Brix bekommen es mit Investmentmanagern, Programmierern und Anwälten zu tun. Außerdem legen sie sich mit Obrigkeiten aus den eigenen Reihen an.

Anna Janneke (Margarita Broich) begibt sich im neuen "Tatort" in eine Grauzone zwischen subjektivem Erinnern und objektiver Wahrheit Foto: HR/Degeto/Bettina Müller



Nur wenige Tage nachdem im Breisgau ein Student an Halluzinationen litt, Stimmen hörte und sich von einem Mann auf Schritt und Tritt verfolgt fühlte, strahlt Das Erste bereits die nächste "Tatort"-Premiere aus. So folgt dem sonntäglichen "Damian" mit der "Der Turm" ein neuer Fall aus Frankfurt.

Darin werden die Kommissare Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) mit den undurchschaubaren Machenschaften von Finanzunternehmen konfrontiert, die für Geschäftsfreunde hin und wieder bizarre Sex-Partys veranstalten. Außerdem müssen die zwei Ermittler in Lars Hennings Produktion ernüchtert feststellen und zähneknirschend akzeptieren, dass es auch für sie als Hüter und Vertreter des Gesetzes gewisse Grenzen und Regeln gibt, die es einzuhalten gilt.

Vor allem dann, wenn Männer, die das Licht meiden, und stattdessen lieber im Verborgenen ihre Spielchen spielen, fürstlich entlohnte Anwälte als eine Art Schutzwall um sich herum scharen, und die eigenen Unternehmungen in hermetisch abgeriegelten Räumlichkeiten betreiben, in die kein noch so findiger und kluger Fahnder einzudringen vermag, ohne dass irgendjemand Wind davon bekommt.

Eine Frau, die auf einer "kranken Party" stirbt

Alles beginnt, als eines Nachts eine junge Frau tot vor einem der Betonbauten aufgefunden wird. Ihr Kopf steckt in einer Plastiktüte. Jemand muss sie vom Dach des Hochhauses geworfen haben. Oder handelt es sich bei der Halbnackten um eine Springerin, die sich freiwillig in den Tod stürzte?

Da Brix verspätet zum Tatort gelangt, wagt Janneke schon mal einen Blick ins Innere der Turms. Mit Kamera und Pistole bewaffnet betritt sie das monströs erscheinende, dunkle Gebäude, bekommt jedoch rasch von einem Unbekannten eine verpasst. Nachdem Brix sie bewusstlos im Aufzug entdeckt, landet Janneke schließlich mit einem Schädelhirntrauma im Krankenhaus.

Während die Kommissarin im Halbschlaf vor sich hin halluziniert, versucht Brix Erkundungen einzuholen und die Ermittlungen voranzutreiben. Doch dies stellt sich als schwierig heraus. Die Obduktion der Leiche bestätigt zwar, dass die Frau erstickt ist. Jedoch nicht, dass jemand die Frau ermordet hat. Rein theoretisch hätte sie auch bei einer "kranken Party" sterben können und anschließend von einer daran beteiligten Person in einer Art Panikreaktion vom Dach geworfen worden sein können.

Stress mit dem Staatsanwalt

Weil sich kein astreines Tötungsdelikt ergibt, fehlen Brix die juristischen Mittel, den Laden auf links drehen zu dürfen. Es ist ihm nicht gestattet, bei den Investmentmanagern im hermetisch abgeriegelten Turm vorstellig zu werden, um bei ihnen Antworten zu finden. Deshalb erlebt man einen immer wütender und frustrierter agierenden Kommissar. Obendrein legt sich der Fahnder mit dem Staatsanwalt an, weil der partout nicht bereit ist, gewisse bestehende ermittlungstechnische Grenzen zum Nutzen der Sache eine Nuance aufzuweichen.

So wechselt Brix lediglich mit zwei Programmieren ein paar Worte und erfährt immerhin, dass im Gebäude hin und wieder bizarre Sexspielchen für Geschäftsfreunde ausgerichtet werden. Sie selbst seien aber nur die "IT-Nerds, die man mit Geld in einen Raum einsperrt, hin und wieder 'ne Pizza unter der Tür durchschiebt, und erst wieder rauslässt, wenn mehr Geld da ist". Kaum sprechen sie's aus, sitzt Brix Chef-Anwältin Rothmann im Nacken und unterbindet weitere Plaudereien.

Frustrierende Polizeiarbeit

Lars Hennings Film zeugt von frustrierender Polizeiarbeit und beäugt ausufernde geheime Machenschaften von miteinander verwandten, kaum greifbaren Unternehmen in Deutschlands Finanzmetropole. Obwohl zwar permanent von "diesen Leuten in diesen Firmen" die Rede ist, bekommt man nie eine dieser Personen zu Gesicht. Die Gefahr und die Bedrohung in Hennings "Tatort" geht hauptsächlich vom Turm aus, in dem diese Kompanien ihre Geschäfte abwickeln.

Entsprechende Bilder, die das Gebäude vorwiegend von unten zeigen und dessen Größe somit zusätzlich herausstellen, untermalen diesen Ansatz. So ganz nebenbei wirken die Kommissare dadurch noch kleiner und hilfloser. Außerdem spannt Henning bei diesen Einstellungen einen speziellen Farbfilter vor die Kamera, während der restliche Film zumeist in einem Gelbstich erscheint.

Trotz derlei optischer Kniffs und des interessanten Themas dürfte "Der Turm" den ein oder anderen Zuschauer aber womöglich etwas ratlos auf dem Sofa zurücklassen. Schließlich begeht Hennings Film keine klassischen Krimipfade und arbeitet somit auch nicht auf das von "Tatort"-Traditionalisten so geliebte typisches Ende hin. Für manch andere Krimi-Fans dürfte allerdings genau das diesen Thriller zu etwas ganz Besonderem machen.

