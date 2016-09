Neuer Tatort aus Wien: Methoden wie im Krieg

NÜRNBERG - Um "Die Kunst des Krieges" geht es im neuen Tatort aus Wien, der die Ermittler ins Milieu von Menschenhändlern und Schlepperringen führt. Die bestürzende Geschichte bedient aber auch Klischees.

Adele Neuhauser als Bibi Fellner und Harald Krassnitzer als Moritz Eisner ermitteln in der Tatort-Folge "Die Kunst des Krieges" gegen Menschenhändler. © dpa/ARD Degeto/ORF



Brutaler geht es kaum: Die Zunge bei lebendigem Leib herausgeschnitten, die Hände mit einem elektrischen Küchenmesser abgetrennt, den Kopf in eine Schublade geklemmt - so finden die Ermittler eine männliche Leiche in einem Wiener Wohnhaus. Foltermethoden wie im Tschetschenienkrieg?

Schnell wird den Ermittlern Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) klar, dass der Tote mit organisiertem Verbrechen und Menschenhandel in Verbindung stand, mit Schlepperbanden, die Frauen in Lastern über die Grenze schmuggeln, zur Prostitution in illegalen Puffs zwingen oder sie als Putzkräfte ausbeuten. Ein lukratives Geschäft, ein ebenso aktuelles wie beklemmendes Thema.

So recht vorwärts kommen die Kommissare in ihren Ermittlungen nicht, die Opfer schweigen aus Angst vor Abschiebung, die Verdächtigen - allen voran der schmierige Andy Mittermeier, den Michael Fuith mit aalglattem Wiener Schmäh fulminant spielt - lassen die Ermittler immer wieder an die Wand laufen.

Vielleicht liegt es an diesem schleppenden Ermittlungsvorgang, dass die allzu konstruierte und streckenweise vorhersehbare Geschichte nicht durchgängig ihre Spannung halten kann, vielleicht aber auch an den vielen Klischees, die hier bedient werden. Als Team funktionieren die herzensgute Bibi und der mürrische Eisner, der in dieser Folge seine Tierliebe entdeckt, aber gewohnt hervorragend.

Tatort: "Die Kunst des Krieges": 4. September, 20.15 Uhr, ARD

BIRGIT RUF