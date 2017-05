Neues von den Stadtmauer-Feinden: Linz kommt ins Spiel

NÜRNBERG - Das Aktionsbündnis "Noris ohne Mauer" (NOM) legt nach: Für das lästige Sandsteinkorsett, also die Nürnberger Stadtmauer, sei nun mit der "Regionären Bewegung" in Linz ein Abnehmer gefunden worden, teilen die Aktivisten mit.

Die witzig-provokative Aktion hatte in der Vorwoche für ziemlich Wirbel und umfangreiche Berichterstattung gesorgt. Inzwischen dürfte jeder die Ironie dahinter verstanden haben.

Mit dem Kooperationspartner in Linz teile man zwar nicht die Ziele, aber das Baumaterial, lassen die NOMler wissen und klären über die Gesinnung der Linzer Mauer-Abnehmer auf: "Die Regionäre Bewegung will 'die rurale' Flut stoppen und die Innenstadt von Überfremdung, Sprachverfall und Parkplatzproblemen bewahren. Neben dem Abriss aller Donaubrücken - um den Einfall der Landbevölkerung zu verhindern - wird dort aktuell nach einer Stadtmauer gesucht, um Linz besser abschotten zu können."

Übergabe der Mauer soll am 1. Juni sein, schließlich endet am 31. Mai das von dem Aktionsbündnis an die Stadt Nürnberg gestellte Ultimatum… Wann und wo genau die Kunstaktion zum Abschluss gebracht wird? "Das wird zeitnah bekanntgegeben", versprechen die Mauergegner.