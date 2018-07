New Yorker Metropolitan Museum zeigt Delacroix-Zeichnungen

Eine Besucherin steht vor der Zeichnung "The Agony in the Garden" in der Sonderausstellung des Metropolitan Museum. Rund 130 Zeichnungen des französischen Künstlers Eugène Delacroix (1798-1863) werden gezeigt. Die Sammlerin Karen Cohen hatte die Werke dem Museum am Central Park geschenkt. © Christina Horsten/dpa