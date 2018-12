NN-Forum: Was bedeutet Migration für Europa?

Autor Timur Vermes und Flucht-Expertin Petra Bendel zu Gast im Presseclub - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Fluchtpunkt Europa" - unter diesem Motto diskutieren Bestsellerautor Timur Vermes und Migrationsforscherin Petra Bendel beim NN-Forum am 8. Januar im Nürnberger Presseclub. Es geht um die weltweiten Fluchtbewegungen und die Folgen. Themen, die die Menschen seit Jahren bewegen.

Beim NN-Forum "Fluchtpunkt Europa" geht es um die weltweiten Fluchtbewegungen und die Folgen. (Symbolbild) © Bernd Settnik/Archiv (dpa)



Seit seiner Hitler-Satire "Er ist wieder da" gehört Timur Vermes zu den erfolgreichsten Schriftstellern in Deutschland. Der Bestseller-Roman wurde verfilmt sowie für Theater und Hörbuch bearbeitet. In seinem neuen Buch "Die Hungrigen und die Satten" beschäftigt sich Vermes mit der aktuellen Flüchtlingskrise: Zehntausende machen sich zu Fuß in Afrika auf den Weg nach Deutschland. Nichts kann die Verzweifelten aufhalten.

Schriftsteller Timur Vermes kommt aus Nürnberg. © F.: Michael Matejka



Der satirisch zugespitzte Roman liest sich streckenweise wie das Drehbuch zu der aktuellen Massenflucht in Mittelamerika, die an der Grenze zwischen Mexiko und USA ein vorläufiges Ende gefunden hat. Ist Timur Vermes überrascht, dass sich seine Schreckensvision so schnell erfüllt hat? "Nein, überraschend ist es nicht: Der Weg ist in Amerika einfacher als von Afrika nach Europa, also ist die Hemmschwelle niedriger. Aber das Prinzip ist dasselbe: Man bleibt in der Gruppe, es ist sicherer, irgendwann kommen die Medien von alleine. Dann wird das Aufhalten ein derart dreckiger Job, dass niemand ihn den USA abnehmen mag."

Petra Bendel weist darauf hin, dass in der "Karawane", die in die USA gelangen will, Personen, die Schutz vor Verfolgung suchen Seite an Seite mit Personen gehen, die sich ein besseres Leben im globalen Norden erhoffen. "Oft sind die Wanderungsmotive beider Gruppen schwer zu unterscheiden: Auch viele Migranten verlassen ihre Heimat nicht freiwillig; negative Migrationsgründe wie Umwelt- und Klimaveränderungen gelten ebenso wenig als Fluchtgründe wie Armut. Auch Migranten müssen oft auf Schlepper zurückgreifen. Internationalen Schutz genießen allerdings nur Menschen, die nachweisen können, dass sie in ihrem Herkunftsstaat verfolgt werden oder vor gewaltsamen Konflikten fliehen mussten."

"Dann wird es richtig hässlich"

Timur Vermes macht sich keine Illusionen: "Die Fitteren werden illegale Wege suchen und in Amerika untertauchen. Die Übrigen wird man hinhalten, bis sie richtig verzweifelt sind und ihnen alles egal ist. Dann wird es richtig hässlich. Dann haben wir noch die irren Milizen mit den Schnellfeuergewehren. Die werden zweifach problematisch: wenn sie in eigener Regie Illegale umbringen – und wenn sie angesichts einer humanitären Lösung durchdrehen."

Timur Vermes wurde 1967 in Nürnberg als Sohn einer Deutschen und eines Ungarn geboren. Er ging in Fürth aufs Gymnasium, studierte in Erlangen Geschichte und Politik und arbeitete anschließend als Journalist und Ghostwriter. Bis 2001 schrieb er für die Nürnberger Abendzeitung. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet Vermes in München.

Migrationsforscherin Petra Bendel lehrt in Erlangen. © F.: Eduard Weigert



Petra Bendel (Jahrgang 1965) ist Professorin für Politische Wissenschaft, Geschäftsführerin des Zentralinstituts für Regionenforschung an der Universität Erlangen-Nürnberg und nicht zuletzt eine gefragte Expertin für Migrationspolitik. Die begriffliche Unterscheidung zwischen Flucht und Migration ist ihr wichtig – auch im Zusammenhang mit dem viel diskutierten Migrationspakt: Es gehe darum, "negative Wanderungsursachen zu vermindern, die Erstaufnahmestaaten zu unterstützen, die internationale Verantwortung in Zeiten hohen Fluchtaufkommens zu verbessern und schließlich Migranten und Flüchtlingen die Rechte zu gewähren, die ihnen aufgrund des Völkerrechts zustehen."

Was bedeutet Migration für unseren Kontinent? Diese Frage erörtern die NN-Redakteure Franziska Holzschuh und Steffen Radlmaier bei der Podiumsdiskussion "Fluchtpunkt Europa" am 8. Januar mit Petra Bendel und Timur Vermes.

Das NN-Forum findet am 8. Januar, 19 Uhr, im Marmorsaal des Presseclubs, Nürnberg, Gewerbemuseumsplatz 2, statt. Karten (mit ZAC-Rabatt für Zeitungsabonnenten) gibt es im NN-Ticket-Corner, Telefonnummer 09 11/2 16 27 77

