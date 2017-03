Nürnberg hat das Potenzial als Kulturhauptstadt Europas

NÜRNBERG - Nürnberg hält Aussschau nach einer neuen Präsidentin oder einem neuen Präsidenten für die Musikhochschule: Martin Ullrich, der die Geschicke seit 2009 lenkte, strebt keine dritte Amtszeit an, sondern will sich auf seine musikwissenschaftliche Professur konzentrieren, die sich schwerpunktmäßig mit Human-Animal-Studies beschäftigt. Wir sprachen mit dem 46-jährigen Musikwissenschaftler. Die Langfassung erscheint in den "Nürnberger Nachrichten" vom 10. März.

Sieht seine Hochschule gut aufgestellt: Martin Ullrich. Foto: Edgar Pfrogner



Herr Ullrich, die Musikhochschule Nürnberg hat heftige Geburtswehen hinter sich, ist aber mittlerweile auf Erfolgskurs. Wo steht die Hochschule Ihrer Einschätzung nach heute?

Ullrich: Die Musikhochschule, die 2008 staatlich neu gegründet wurde, hat sich auf der deutschen Landkarte etabliert. Ich traue mir dieses Urteil zu, weil ich seit 2011 auch Vorsitzender der Rektorenkonferenz der Musikhochschulen bin und mir der Vergleich leicht fällt. Die Hochschule profitiert von einem Gründungsprivileg, das in einem klar definierten Profil begründet ist. Das unterscheidet sie von fast allen anderen deutschen Musikhochschulen. Man hat sie von Anfang an auf die künstlerischen und pädagogischen Studiengänge fokussiert. Diese Stärke haben wir, denke ich, in den letzten Jahren erfolgreich ausgespielt und durch vielfältige Kooperationen ausgebaut. Auch Wettbewerbserfolge unserer Studenten zeigen, dass wir im Kreis der deutschen Musikhochschulen angekommen sind. Wir sind damit auch international wettbewerbsfähig. Man kann also sagen, 2008 hat in Nürnberg eine Erfolgsgeschichte begonnen.

Mehrmals wurde der Rückumzug in das Sebastianspital verschoben. Wann rechnen Sie denn nun endgültig mit dem Bezug des neuen Areals?

Ullrich: Wir rechnen fest damit, dass der Umzug in diesem Sommer vonstatten geht und wir mit dem Wintersemester 2017/18 die neuen Räumlichkeiten nutzen können.

Sie haben Ihren Vertrag als Präsident der Musikhochschule nicht verlängert. Was sind dafür die Gründe?

Ullrich: Der Reiz für mich wäre groß gewesen, eine dritte Amtszeit als Präsident anzutreten, noch dazu in dem frisch renovierten Gebäude. Das ich das nicht mache, hat rein private Gründe. Es ist schwierig der Familie gerecht zu werden, wenn man Präsident ist. Meine Frau, die als Kunsthistorikerin wirkt, soll wieder beruflich frei agieren können, nachdem sie jahrelang große Zugeständnisse gemacht hat. Sie hat eine Gastprofessur in einem anderen Bundesland angeboten bekommen, diese Chance soll sie wahrnehmen können. Man kann als Hochschulpräsident nicht guten Gewissens immer wieder fordern, dass mehr Frauen Professoren werden und den weiblichen Nachwuchs fördern, und dann privat in ein Rollenmodell rutschen, was ich für überholt halte.

Zum Schluss ein anderes Thema: Die Musikhochschule ist einer der großen Kulturanbieter in der Stadt. Was denken Sie über die Nürnberger Bewerbung als Kulturhauptstadt 2015?

Ullrich: Ich finde sie sehr sinnvoll und überfällig. Ich bin froh, dass sich die Stadt spät, hoffentlich aber nicht zu spät, zu diesem wichtigen Schritt durchgerungen hat und ich wünsche mir, dass die Stadt die Region möglichst intensiv da mit einbindet. Das sage ich gerade auch in meiner Funktion als fachlicher Sprecher des Forums Kultur der Europäischen Metropolregion Nürnberg.

