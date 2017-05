Nürnberg im Eurodance-Fieber: DJ Bobo in der Arena

NÜRNBERG - DJ BoBo sorgte mit seinen Evergreens "Freedom", "Pray", "Everybody", "There Is A Party" und "Chihuahua" für eine fast ausverkaufte Arena in Nürnberg. Der Schweizer Popmusiker feierte sein 25-jähriges Bühnenjubiläum.

Mit seiner Show "Mystorial" feiert der erfolgreichste Schweizer Popmusiker sein 25-jährigen Bühnenjubiläum in Nürnberg. © Günter Distler



Ein Wiedersehen mit DJ BoBo gab es in der so gut wie ausverkauften Arena in Nürnberg. "Mystorial" ist die Show zum 25-jährigen Bühnenjubiläum des erfolgreichsten Schweizer Popmusikers betitelt. René Baumann lädt ein zu einer Reise durch die Zeit, aber auch durch die eigene Karriere. Bilder und Clips seiner zurückliegenden Tourneen flimmern über die Riesenleinwand, bevor das neue Programm die Zuschauer erst ins Paris des Jahres 1887 und schließlich weiter ins alte Ägypten und in die Steinzeit entführt.

Erneut ist die Bühnenshow des sympathischen Schweizers vom Feinsten. Ständig verändert sich die Riesenbühne, wenn sie nicht gerade lichterloh brennt. Ob der opulenten Optik sind die Fans sind aus dem Häuschen, winken mit Leuchtstäben und verwandeln die Arena in eine riesige Tanzfläche. Zu BoBo-Evergreens wie "Freedom", "Pray", "Everybody", "There Is A Party" und "Chihuahua" lässt Nürnberg in dieser Nacht den nur noch im großen Buch der musikalischen Erinnerungen existierenden Eurodance der 90er Jahre noch einmal kräftig hoch leben.

