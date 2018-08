Nürnberg.Pop: Das ist das Line-Up des Festivals

NÜRNBERG - Am 13. Oktober beginnt das Nürnberg.Pop Festival und hat wieder ordentliche Künstler im Gepäck. Die Veranstalter bestätigten bereits 25 Acts, darunter Drangsal und Rapper Kuchenmann.

Das Nürnberg.Pop Festival geht am 13. Oktober in die nächste Runde. © Nürnberg.Pop



Am 13. Oktober findet das alljährige Nürnberg.Pop Festival statt, und das nicht an einem Ort - es gibt insgesamt über 20 Spielstätten, die sich in der Nürnberger Altstadt verteilen. Dabei ist es egal, ob es sich dabei um ein Museum, eine Kirche oder ein Club handelt: Die über 50 verschiedenen Künstler treten an den verrücktesten Orten auf und lassen ihrer Kreativität freien Lauf.

Wie die Pressestelle bekannt gab, gesellt sich unter anderem der Künstler "Drangsal", auch "Zuchtmeister deutscher Popmusik" und "Weirdo vom Dorf" genannt, zu den Headlinern. Im April diesen Jahres erschien sein neues Album "Zores", für das er sowohl von Fans, als auch von Kritikern gefeiert wurde.

Neben Post-Punker dürfen die Rapper und Rapkollektive Kuchenmann, DMY und back to present auf dem Festival nicht fehlen. Um den Rap zu vervollständigen, gibt es zusätzlich einen HipHop-Jam , bei dem sich die Nürnberger Szene mit eigenen Songs präsentiert. Unter anderem findet man dort zum dritten Mal die Künstler #zweiraumsilke mit einer Mischung aus HipHop und Soul.

Tickets sind noch frei verfügbar und gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet: www.nuernberg-pop.de.

