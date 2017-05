"Nürnberg.Pop": Der Vorverkauf ist gestartet

Zum siebten Mal wird die südliche Altstadt am 28. Oktober zur Flaniermeile - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Musik-Fans aufgepasst: Für das Festival "Nürnberg.Pop" am 28. Oktober in der südlichen Altstadt gibt es ab sofort Karten im Vorverkauf.

Konzerte im Museum, im Szene-Club, in der Eckkneipe: Das ist "Nürnberg.Pop". Die Besucher lassen sich treiben, entdecken neue Künstler, schlendern durchs Zentrum: Zum siebten Mal wird die südliche Altstadt am 28. Oktober zur Flaniermeile. 50 Künstler und Bands werden dann in über 20 Spielstätten auftreten. Der genaue Spielplan wird kurz vor dem Festival bekannt gegeben.

Interessierte können sich aber jetzt schon Tickets sichern: Ab sofort gibt es "Early Birds Tickets" für 20 Euro im Vorverkauf - unter anderem im Plattenladen "mono-Ton", Färberstraße 4, oder in der Boutique Blutsgeschwister, Luitpoldstraße 9.

Das Festival startet bereits am 22. Oktober mit einem Eröffnungskonzert im Schauspielhaus mit Tom Schilling & The Jazz Kids und der Band "A Tale Of Golden Keys": Für die Veranstaltung gibt es ab 1. Juni einen separaten Vorverkauf. Weitere Informationen unter www.nuernberg-pop.de/festival/

nn