Nürnberg.Pop Festival 2018: Tickets ab sofort erhältlich

Altstadt wird zum achten Mal Schauplatz des Musik-Events

NÜRNBERG - Zum Start des Early-Bird-Vorverkaufs bestätigen die Verantwortlichen auch den ersten Live-Act: Fil Bo Riva stellt sein Debütalbum vor. Als Special hat die Künstlerin Hannah Tickets gestaltet, die am 21. April verkauft werden.

Der erste Live-Act, der für das Nürnberg.Pop Festival feststeht: FIL BO RIVA. © Rainer Windhorst



Mehr als 20 Spielstätten in der Altstadt, ob Museum, Kirche oder Kneipe, bieten über 50 Künstlern Platz, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Die Early-Bird-Tickets für das Festival, das am 13. Oktober stattfindet, sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Zum Record-Store-Day am 21. April wird es von der Künstlerin Hannah, die für das diesjährige Festivalartwork verantwortlich ist, gestaltete Tickets in den Nürnberger Plattenläden geben.

Der erste Act steht schon fest

Fil Bo Riva lautet der erste Name im Line-Up der diesjährigen Ausgabe der Veranstaltung. Der in Irland aufgewachsene Italiener war zuvor als Support mit Milky Chance auf Europatour. Jetzt versucht er sich alleine auf der Bühne und stellt beim Nürnberg.Pop Festival die Songs seines Debütalbums vor.

Hier geht's zu den Early-Bird-Tickets für das Nürnberg.Pop Festival.

