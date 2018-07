Nürnberg.Pop-Festival: Auftritt von Antifuchs bestätigt

NÜRNBERG - Nürnberg.Pop 2018 vereint bei einem Festival an 20 Locations internationale Musikacts mit lokalen Künstlern. Zu den bereits verkündeten Auftritten kommen jetzt neun neue - darunter die nationale Rap-Größe Antifuchs.

Einer der Topacts des diesjährigen Nürnberg.Pop Festivals: Die Rapperin Antifuchs. © Roy Fritzsche



Zum mittlerweile achten Mal findet im Oktober das Nürnberg.Pop Festival statt. 20 Orte in der Innenstadt werden dann zu Konzertsälen, von Kirchen über Bars hin zu Bekleidungsgeschäften ist alles dabei.

Bisher als Acts bestätigt waren Milliarden, Fil Bo Riva, Kakkmaddafakka-Sänger Pish und All The Luck In The World. Dazu gesellen sich jetzt neun weitere Künstler und Bands.

In einer Pressemitteilung geben die Veranstalter bekannt, dass auch die Stuttgarter "Jungle-Pop"-Band Rikas und die beiden österreichischen Bands FLUT und Yukno auftreten werden. Ebenfalls performen werden die bulgarischstämmige DENA und die Rapperin Antifuchs.

Wie der Name des Festivals schon impliziert, wird auch lokalen Musikern eine Bühne geboten. Dazu gehören die Nürnberger Kulturpreisträger A Tale Of Golden Keys, die Indiepop-Band Lionlion und die Jazzpunk-Kapelle Dr. Umwuchts Tanzpalast.

Ein besonderes Konzept haben sich Dirk Hess von John Q Irritated, Julia Fischer (Jules) und der ehemalige Duettpartner von Anett Louisan, Neil Hickethier, einfallen lassen. Beim sogenannten Song Ping Pong wollen sie die Songs der jeweils anderen Künstler auf neu interpretierte Weise zum Besten geben.

Wer sich schon einmal auf das am 13. Oktober stattfindende Festival einstimmen möchte, für den haben wir hier die Fotos vom letzten Jahr:

Außerdem gibt es eine Spotify-Playlist des Festivals, in der Kostproben aller aktuell bekannten Künstler vertreten sind.

