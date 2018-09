Nürnberg.Pop-Festival: Das Line-Up ist komplett

Mehr als 50 Bands treten im Oktober in 20 Spielstätten in der Altstadt auf - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Wenn man dem Line-Up von Nürnberg.Pop eines nicht vorwerfen kann, dann ist es Einseitigkeit: Von Indierock und Hip Hop über Elektro bis hin zu Neoklassik spielen am 13. Oktober über 50 Bands an verschiedenen Orten in der Nürnberger Altstadt.

Einer der neu hinzugekommenen Top-Acts des Nürnberg.Pop ist die Indierock-Band "Leoniden". Die Kieler gewannen zuletzt den New Music Award. © Maximilian König



Nun ist das Line-Up komplett: Mit Indierock von Leoniden, Bay-Folk von Impala Ray und Neoklassik von Pleateau Green haben sich nun auch die letzten Bands für das Festival am 13. Oktober angemeldet. Außerdem neu hinzugekommen sind die Electro-Folk-Band Wolf & Moon und die Nürnberger Newcomer Maya Nadir (ElectroPop), DM7 (Electronica), Nobutthefrog (Singer/Songwriter) und Take Of Your Shirts (Alternative). Damit treten beim achten Nürnberg.Pop Festival mehr als 50 Bands in über 20 Spielstätten der Nürnberger Altstadt auf.

Abseits der Musik bietet die begleitende Conference bei Nürnberg.Pop wieder Podiumsdiskussionen und Gesprächsrunden, zum Beispiel zum Thema Kulturhauptstadt. Auch ein musikalisches Speeddating steht auf dem Programm. Die Veranstaltungen der Conference finden am 12. und 13. Oktober fast ausnahmslos im Glasbau des KunstKulturQuartiers statt. Die Teilnahme ist umsonst.

Tickets sind noch frei verfügbar und gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet: www.nuernberg-pop.de.

jru