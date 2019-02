Nürnberg startet zweiten "Open Call"-Wettbewerb

Projekte können bis Ende März eingereicht werden

NÜRNBERG - Das Bewerbungsbüro Kulturhauptstadt Europas 2025 der Stadt Nürnberg ruft bei der zweiten Auflage des Projektwettbewerbs "N2025 Open Call" Nürnberger und andere Bürger aus der Metropolregion dazu auf, sich mit Projektideen zu beteiligen.

Warben für die zweite Runde des Projektwettbewerbs „N2025 Open Call“: OB Ulrich Maly (v. l.), der Leiter des Bewerbungsbüros Hans-Joachim Wagner, Uli Hirschmüller und Jürgen Lehmeier vom Projekt ÖPNV sowie Projektverantwortliche im Bewerbungsbüro Tanja Ehrlein. © Foto: Olivia Barth-Jurca, Stadt Nürnberg



Wer den Titel der Kulturhauptstadt Europas haben will, muss mehr leisten als ein grandioses Programm von kreativen Expertenköpfen, steht für Ulrich Maly fest. "Denn dann wird zum Start das Feuerwerk entzündet, es brennt ein Jahr und erlischt danach wie Strohfeuer", so der Nürnberger Oberbürgermeister. Der Titel soll weniger die Eventgestaltung beinhalten, sondern mehr der Stadtentwicklung dienen, so Maly. Und: Es braucht mehr Beteiligung der Bevölkerung: "Wir wollen alle Schichten der Stadt erfassen."

Zu diesem Zweck hat die Stadt Nürnberg den Projektwettbewerb "N2025 Open Call" ins Leben gerufen. Bei der ersten Runde gab es knapp 160 Einreichungen. Mehr als 14 000 Bürger haben darüber abgestimmt. Am Ende standen zehn Projekte fest, die im Laufe dieses Jahres umgesetzt werden sollen. Nun startet die Stadt die zweite Runde. Bis zum 31. März können sich Interessierte mit ihren Ideen bewerben. Egal, ob künstlerische, soziale oder ökologische Aspekte im Fokus stehen.

Künstlerische, soziale oder ökologische Projektideen mit einem Schuss Kulturhauptstadt können sich beim „Open Call“ bewerben – es winken Geld, die Umsetzung der Idee und die Gewissheit, Nürnberg voranzubringen. © Grafik: Philipp Stöcklein



"Die Einreichungen sollen sich aber mit den drei Themen der Kulturhauptstadt-Bewerbung auseinandersetzen", erläutert Hans-Joachim Wagner, Leiter des Bewerbungsbüros: Menschlichkeit als Maß, Welt als Aufgabe und Miteinander als Ziel. Jedes Projekt braucht noch einen Partner, der in dem Stadtteil verankert ist, in dem es umgesetzt werden soll, lautet noch eine weitere Bedingung. Das können Vereine, Firmen oder gemeinnützige Einrichtungen sein.

Wie beim ersten Open Call soll die Bevölkerung online darüber entscheiden, wer den Zuschlag bekommt – und zwar bei sieben Projektideen. Eine Jury wird noch weitere drei auswählen. Wichtig für die Bewerbung ist allerdings nicht nur die Ausarbeitung der Idee, sondern auch der dazugehörige Kostenplan. Die Gewinner bekommen dann je 5000 Euro Unterstützung, um ihr Vorhaben umzusetzen.

Infos: www.opencall.n2025.de; weitere Fragen beantwortet das Bewerbungsbüro unter der Telefonnummer 09 11/2 31-20 25 0 oder n2025@stadt.nuernberg.de

ELLA SCHINDLER