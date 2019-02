Nürnberger Auktionshaus versteigert bald Hitler-Kunstwerke

Samstag kommen rund 30 Aquarelle und Zeichnungen unter den Hammer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Handel mit Hitler-Kunstwerken im ganz großen Stil: Im Nürnberger Auktionshaus Weidler sollen am kommenden Samstag, 9. Februar, rund 30 Bilder versteigert werden, die angeblich von Adolf Hitler stammen.

Bei den Aquarellen, Zeichnungen und Gemälden, die mit "A. Hitler" oder "Alfred Hitler" signiert sind, handelt es sich um Wiener und Nürnberger Motive, auch Damenporträts und Stillleben sind darunter. "Die Bilder stammen teilweise aus österreichischem beziehungsweise europäischem Privatbesitz, von Erben und aus Nachlässen von Sammlern. Es sind insgesamt 23 verschiedene Eigentümer", erklärt Kerstin Weidler vom Auktionshaus den Nürnberger Nachrichten (Mittwochsausgabe). Die Mindestgebote liegen zwischen 130 Euro für die Kohlezeichnung "Kloster im Weinberg“ und 45.000 Euro für das Aquarell "Ortschaft an einem Vorgebirgssee".

Bilderstrecke zum Thema

