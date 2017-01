Nürnberger Band "Haloroid" startet durch

NÜRNBERG - Mit „Haloroid“ meldet sich eine neue Band am Nürnberger Musik-Himmel zu Wort. Die Indie-Rocker stellen ihre Debüt-EP am 14. Januar im MuZ-Club vor. EP, das ist das Vinyl-Format zwischen Single und LP.

Auf dem Weg in eine gemeinsame musikalische Zukunft: Die Nürnberger Band Haloroid. © Foto: PR



Was macht eine Band, der der Sänger abhanden gekommen ist? Sie schaltet Anzeigen und veranstaltet Castings. So geschehen im Fall von Haloroid, die damals noch Leogetz hieß (eine Figur aus den „Lethal Weapon“Filmen 2 bis 4) und dringend einen neuen Frontmann brauchte. Es meldete sich auch die eine oder andere recht schräge Gestalt, doch am Ende fand zusammen, was offenbar zusammengehört: Seit rund eineinhalb Jahren ist Dirk Mörsdorf der neue Sänger von Haloroid.

Deren Debüt-EP „Repeat Repeat Repeat“ rockt wie aus einem Guss nach vorne — dabei haben Mörsdorfs Bandkollegen Stefan Goldmann (Gitarre), Stefan Heinzl (Bass) und Oliver Herrmann (Schlagzeug) die Songs instrumental noch ohne Dirk Mörsdorf aufgenommen. „Ich konnte dann zum Glück unbefangen rangehen, ohne die alten Gesangstracks zu kennen“, sagt der Musiker. Er gab ihnen mit seiner tiefen, eindringlichen Stimme einen neuen Charakter — und außerdem frische Lyrics.

Produziert wurde die EP von Markus Kühn (der unter anderem bei Blue Manner Haze und Die Jünger trommelte). Das Mini-Album kam auch bei dem Bonner Label „Finest Noise“ an (bekannt durch seine Indie-Sampler), das Haloroid jetzt beim Marketing unterstützt.

„Das ist wie ein Sechser im Lotto für uns“, sagt Dirk Mörsdorf. Die Eroberung der Welt kann also losgehen — wobei alle Bandmitglieder lange genug im Geschäft sind, um sich dahingehend keine Illusionen zu machen. Allerdings hat man beim äußerst professionellen Haloroid-Gesamtpaket schon das Gefühl: Hier will’s jemand wissen.

Release-Konzert am Samstag, 14. Januar, um 21 Uhr im MuZ-Club in der Fürther Straße 63; www.haloroid.com

SUSANNE HELMER