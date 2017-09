Nürnberger Burgtheater ehrt Mathias Tretter

Deutscher Kabarettpreis: Auch Lisa Eckhart und "Onkel Fisch" ausgezeichnet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Den Föderpreis hatte er schon, jetzt bekommt Mathias Tretter den "richtigen" Deutschen Kabarettpreis, den das Nürnberger Burgtheater vergibt. Und auch eine junge Poetry-Slamerin wird geehrt.

Mathias Tretter kommt mit dem neuen Programm "Pop". © Stefan Stark



Mathias Tretter kommt mit dem neuen Programm "Pop". Foto: Stefan Stark



Tretter gehört längst zu den etablierten gesellschaftskritischen Kabarettisten im Land. Der in Würzburg geborene Satiriker verbinden geistreiche Betrachtungen der Gegenwart aus schrägen Blickwinkeln mit großartigem Gespür für Pointen. "Tretter wirft in seinen Programmen hochaktuelle Fragen zu deren Auswirkungen auf staatliche Machtgefüge, politische Mechanismen und das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben auf. Als scharfsinniger, politisch-philosophischer Sprachanalytiker weiß er dabei stets mit hohem intellektuellen Anspruch bestens zu unterhalten", findet die Jury des Nürnberger Burgtheaters.

Der Hauptpreis ist mit 6000 Euro dotiert, den die Stadt Nürnberg stiftet. Am 28. September präsentiert Tretter sein neues Programm "Pop" im Erlanger Fifty-Fifty, am 21. Oktober in der Nürnberger Tafelhalle.

Alfred Dorfer moderiert die Gala

Bei der Kabarettpreisverleihung am 13. Januar, die Vorjahrespreisträger Alfred Dorfer moderiert, wird neben Tretter in der Tafelhalle auch die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart mit dem Förderpreis (4000 Euro) ausgezeichnet.

Die steirische Poetry-Slamerin Lisa Eckhart erhält den Förderpreis des Nürnberger Burgtheaters. © Franziska Schrödinger



Die steirische Poetry-Slamerin Lisa Eckhart erhält den Förderpreis des Nürnberger Burgtheaters. Foto: Franziska Schrödinger



"Sie hat Charme, Stil und absolute Klasse. Ihren Humor, der kein Tabu kennt, als tiefschwarz zu bezeichnen, wäre eine glatte Untertreibung. Lisa Eckhart überwältigt mit Intellekt, Mut und unwiderstehlicher Bösartigkeit", urteilt die Jury. Eckhart kommt aus dem Poetry-Slam und hat eine entsprechend rasante gedichtete Bühnenshow im Gepäck.

"Onkel Fisch" alias Adrian Engels und Markus Riedinger. © Rainer Holz



"Onkel Fisch" alias Adrian Engels und Markus Riedinger. Foto: Rainer Holz



Den Sonderpreis (2000 Euro) geht an das Duo "Onkel Fisch" alias Adrian Engels und Markus Riedinger. Die beiden machen Radio-Comedy im WDR, auf der Bühne werfen sie sich verbal die Bälle zu. "Ob Lobbyismus oder Europa – die beiden Action-Kabarettisten machen jedes noch so komplexe Thema mit Wortwitz, Situationskomik und ihrer ansteckenden Spielfreude zu einem höchst anregenden Ereignis", so die Burgtheater-Jury.

Karten für die Preis-Gala müssen schriftlich bis 27. Oktober bestellt werden, über die Vergabe entscheidet das Los. (Burgtheater, Füll 13, 90402 Nürnberg).

erl