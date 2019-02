Nürnberger Galerie "2Bananas" ist zurück

Spielwiese für Kunst aller Arten feiert Neueröffnung in Gostenhof - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Fast zehn Jahre im Schönheitsschlaf versunken ist sie jetzt wieder da: Wach, fit und voller neuer Ideen kehrt "2Bananas" zurück ins Galerieleben und hat sich für den Neustart gleich ein paar Szene-Namen eingeladen.

Anke Hellmich bestreitet nicht nur die Eröffnungsausstellung mit, sondern hat auch die Galerie-Bar künstlerisch ausgeschmückt. © Foto: Michael Matejka



„Die Gelegenheit war plötzlich da - und ich hab’ sie ergriffen!" Eric Lintl freut sich über seine neuen Räume, in denen quasi noch die Renovierungsfarbe trocknet. Vor wenigen Wochen erst hat der 49-jährige freie IT-ler zufällig das leerstehende Lädchen in der Mittleren Kanalstraße entdeckt – für sich und die Kunst. Spontan war klar: Es ist Zeit für ein "ReNew in Town!"

Denn Eric Lintl hatte nur eine zwar nicht dekadente, doch dekadelange Pause eingelegt in seiner liebsten Nebenbeschäftigung, dem Galeristendasein. Vor fast 20 Jahren kam er dazu wie die Jungfrau zum Kinde: Zu den Gostenhofer Ateliertagen befand man die damaligen Büroräumlichkeiten von Lintls Unternehmen "2Base" als höchst ausstellungstauglich, probierte die Zweckerweiterung kurzerhand aus und blieb dabei.

Über zehn Jahre wechselten die Künstler vom 2016 verstorbenen Philipp Moll über Grafiker Christian Dümmler und dem auf großformatige Tier-/Menschgestalten spezialisierten Holzbildhauer Christian Rösner bis zu Ringelsockenlady Anke Hellmich. Dann musste Eric Lintl aus der Adam-Klein-Straße ausziehen. Im Folgenden, sagt er, "habe ich nichts Passendes mehr gefunden, außerdem war ich viel unterwegs" – bis er unvermittelt einen leerstehenden Laden in Gostenhof entdeckte, der sich als Galerie geradezu anbot.

Bewegte Geschichte

Zwei Monate Renovierung in Eigenregie später erstrahlen in schickem weißen Glanz die 50 Quadratmeter, die mutmaßlich schon eine bewegte Geschichte als Friseur oder KfZ-Teile-Laden zu erzählen haben. Nicht weniger bewegt soll es nun weitergehen, will Eric Lintl seine neue Galerie doch zu einem "Ort mit Aufenthaltscharakter" machen, an dem das urgemütliche Sitzschaufenster zum Verweilen einlädt und schon die kleine Theke ein veritabler Kunstgriff ist. Kenner sehen sofort, wer hier am Werk war: PopArt-Künstlerin Anke Hellmich hat die Wände mit ihren "Weingeistern" und "Barflys" verziert und letzteren zugleich einen selbst gestalteten Stammplatz eingerichtet. "Der Eric wollte gern die Bar so haben", sagt Hellmich – und so wurde eben gemalt.

Das passt mindestens insofern gut, als Eric Lintl, der "2Bananas" gemeinsam mit der kolumbianischen Künstlerin Marcela Salas betreibt und kuratiert, den inhaltlichen Fokus auf Kunst legt, "so wie ich sie für mich definiere". Heißt: Alles ist möglich. Fotografie, Ton, Licht, Skulptur – oder Malerei. Die Premierenausstellung bestreiten Anke Hellmich (mit Siebdruck und 3D-Gemälden), Gabriela Dauerer (mit Collagen und großformatigen Villa-Romana-Pastosen) und der derzeit heimatlose Borgo-Ensemble-Veteran Reiner Bergmann (mit Überraschungswerk).

"Eine Spielwiese", sagt Eric Lintl, soll "2Bananas" sein, bei der im etwa zweimonatlichen Wechsel ausgestellt, zwischendrin aber vielleicht auch spontan einmal bei Kaffee und Kuchen geplauscht und gefachsimpelt wird. Der Name "2Bananas", dessen Logo sich nur beim ungenauen ersten Blick liest wie "zB Ananas", bezieht sich übrigens auf Andy Warhols Velvet-Underground-Banane, mit der der "Bananensprayer" Thomas Baumgärtel seit fast 30 Jahren Kunstorte markiert.

"2Bananas", Mittlere Kanalstraße 6a, am 3. Februar wird von 14 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen serviert; anschließend geöffnet immer donnerstags 19 bis 22 Uhr, facebook.com/2Bananas.art

KATHARINA WASMEIER