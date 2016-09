Nürnberger Kino "Casablanca" feiert doppelten Geburtstag

Ausgewähltes Programm zum 40-jährigen Bestehen - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Insgesamt 40 Jahre hat das altehrwürdige Lichtspielhaus jetzt auf dem Buckel, die letzten sieben davon als „Kino mit Courage“. Grund genug also, am Wochenende mit einem besonderen Programm zu feiern.

Schon die Fassade des Casablanca verleiht dem Lichtspielhaus ein besonderes Flair. © Stefan Hippel



Sein "verflixtes" siebtes Jahr hat das neue Casablanca just hinter sich gebracht. Die Rettungsaktion durch den 2009 gegründeten Casa e.V., der sich nach dem Abschied der bisherigen Betreiber Wolfram und Eckhardt Weber für den Erhalt der Kinoinstitution in der Südstadt stark machte, war von Anfang eine unerwartet große Erfolgsgeschichte.

Zum Auftakt am Freitag (21.30 Uhr) rocken die Rolling Stones mit "Havana Moon in Cuba" das Kino. Volles Programm gibt es am Samstag mit dem Familienfilm "König Laurin" inklusive Besuch von Regisseur Matthias Lang und Hauptdarsteller Volker Zack (14 Uhr).

Kinofeeling pur herrscht auch im Inneren. © Stefan Hippel



"Saint Amour", mit Gérard Depardieu und Benoît Poelvoorde wird um 20 Uhr als Preview gezeigt. Mit "Taxi Driver" folgt ein Klassiker aus dem Gründungsjahr des Casablanca. Bereits um 18 Uhr kann das Publikum bei Casa-Geschichten in Erinnerungen schwelgen, das Theater "Ex & Hopp" liefert die passenden Improvisationen dazu.

Krönendes Highlight ist am Sonntag (14 Uhr) die Stummfilmperle "Varieté" in frisch restaurierter Fassung und musikalisch begleitet von Hilde Pohl und Yogo Pausch. Gedreht wurde der Film teils im Theater Wintergarten in Berlin, wo vor 120 Jahren die erste Filmvorführung in Deutschland überhaupt stattfand. Ein Drittel der Kinogeschichte hat also auch das Casablanca miterlebt.

Um Kartenreservierung, Tel. 0911/454824, wird für alle Vorstellungen gebeten.

anz