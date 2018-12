Nürnberger Kulturkellerei sucht Räume

Verein ist nach Schließung der Zwingerbar wieder heimatlos - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wie berichtet hat der Marientorzwinger samt Zwingerbar in der Lorenzer Straße seit kurzem geschlossen. In Letzterer hatte der Verein Kulturkellerei, der Partys und Kulturveranstaltungen ehrenamtlich stemmt, ein Ausweichquartier für die Zeit während des dritten Bauabschnitts der Künstlerhaus-Sanierung gefunden. Nun ist man auf der Suche nach neuen Räumen.

Thomas Wacker und Andrea Brandl von der "Kulturkellerei" in den alten Räumen im Künstlerhaus, das ab März saniert wird. © Roland Fengler



Zumindest einen Teil seiner Veranstaltungen konnte das Kulturkellerei-Team in der Zwingerbar über die Bühne bringen. Das "Blätterrauschen" war außen vor, denn es findet weiterhin einmal im Monat im Künstlerhaus (Glasbau) statt.

Nun sucht der Verein natürlich dringend neue Räume beziehungsweise einen Ort, an den einige der Veranstaltungen verlegt werden können. Das Team setzt auch auf Unterstützung der Stadt, die den Vereinen und Initiativen, die während der voraussichtlich rund drei Jahre dauernden Künstlerhaus-Sanierung heimatlos werden, Ausweichquartiere zugesagt hatte. "Wir sind seit 14 Tagen, als wir von den geänderten Umständen erfuhren, mit Vollgas dabei, nach Lösungen zu suchen", sagt Michael Bader, Leiter des KunstKulturQuartiers, zu dem das Künstlerhaus gehört: "Ein Objekt konnte bereits besichtigt werden." Der Ausgang sei noch offen, es sei aber "nicht unwahrscheinlich", dass er positiv ausfalle.

Silvesterfeier

Besonders bitter: Theoretisch könnte die Kulturkellerei immer noch an ihrem Stammort residieren, schließlich hatte sich der Start der Bauarbeiten, der für Ende August geplant war, kurz vorher überraschend um voraussichtlich sechs Monate verzögert. Er ist nun für Anfang März angesetzt.

Trotz des Kummers feiert das Team natürlich Weihnachten und Silvester: Am 21. Dezember steht die Party-Veranstaltung "DecaDance – Die Kopfhörer-Edition" im Glasbau des Künstlerhauses an. Beginn ist um 21 Uhr. An Silvester findet die Kulturkellerei Unterschlupf in der Tafelhalle: Zum Jahreswechsel legen alle Kellerei-DJs und -DJanes sowie Special-Guest Daniel Beatdancer auf. Los geht‘s um 22 Uhr. Karten gibt es in der Kulturinformation, Telefonnummer 09 11/2 31-40 00.

