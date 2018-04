Ohrwurm-Pop aus Nürnberg: Neues von "Me & Reas"

Die Band stellt ihr aktuelles Album "Past Perfect"im MUZclub vor - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Man mag nicht zwingend von einer schweren Geburt sprechen, aber zumindest war es ein langer Weg zur neuen Platte. Die liegt nun endlich vor, hat den Titel "Past Perfect" und ist wahrlich wohlgeraten. Am Samstag, 14. April, stellen Me & Reas ihr Album im MUZclub in Gostenhof vor.

Fünf musizierende Freunde, die eine gute Zeit haben: Die Band „Me & Reas“ um Sänger und Gitarrist Andreas Leopold Jäger (2. v. li.). © Foto: David Häuser/PR



Fünf musizierende Freunde, die eine gute Zeit haben: Die Band „Me & Reas“ um Sänger und Gitarrist Andreas Leopold Jäger (2. v. li.). Foto: Foto: David Häuser/PR



"Wir sind eine Band, die sich ihre Geschichte selbst geschrieben hat", tönt das Presseinfo, das die CD als Debütalbum der Kapelle aus Nürnberg verkauft. Dabei reicht der Werdegang von Me & Reas zurück ins Jahr 2009, als Sänger und Gitarrist Andreas Leopold Jäger als Ein-Mann-Singer-Songwriter/Straßenmusiker-Projekt loslegte – daher auch der Name Me And Reas beziehungsweise das Wortspiel Me Andreas.

Über Gastmusiker, die nach und nach dazu stießen, wuchs sich die Solo-Geschichte jedoch in den Folgejahren zu einer kompletten Band aus. Und da Jäger ein umtriebiger Netzwerker ist, ergab sich für seine Combo die ein oder andere nette Chance: Unter anderem gewannen Me & Reas 2014 den Newcomer Contest des Radiosenders Energy, nahmen fleißig Demos und Minialben auf und durften im Vorprogramm von namhaften Künstlern wie Hurts, Mark Forster, Cassandra Steen, Glasperlenspiel und den Mighty Oaks auftreten.

Eine Zeitlang standen die Musiker auch in Verhandlungen mit einer mächtigen Major-Plattenfirma, die sie sogar ins Studio schickte. Der Deal kam nie zustande, die Aufnahmen verschwanden in den Archiven – für Me & Reas hieß es erneut "ganz zurück auf Null". Kein Wunder, dass Freundschaft und Erwachsenwerden, das gemeinsame Durchstehen von Krisen und das Seinen-Weg-finden die großen Themen auf "Past Perfect" sind. Die fünf Musiker haben aus der Not eine Tugend gemacht und ihre neue Platte komplett im Alleingang gestemmt, mit ausgewählten Partnern im Boot. Die Marschroute: PopRock mit Betonung auf Pop.

Me & Reas haben nicht nur ein Händchen für ohrwurmige Melodien mit nie zuviel Pathos und für catchy Arrangements, die sich gleich beim ersten Hören perfide in der Ohrmuschel einnisten. Konzerterprobte Band-Hits wie "In Stereo" und "Boy In A Box" dienen sich als perfektes Futter für die großen Radiostationen an und sollten dort eigentlich in Dauerschleife laufen.

Vor allem punkten Me & Reas aber mit etwas, das nicht allen Musikern gegeben ist: Mit Humor. "All I want is sleep, ’cause creativity is overrated" heißt es in der über Gebühr geschmeidigen Videosingle "More Than Just Breathing". Was fast noch wichtiger ist: Man nimmt der Band die Nummer von den fünf gemeinsam musizierenden Freunden, die einfach nur eine gute Zeit haben wollen, voll ab. Dieses luftige Kumpels-Ding, das schon immer Teil des großen Pop-Versprechens war, durchzieht die zwölf Lieder auf "Past Perfect". Auf den Punkt produziert läuft die Platte in einem Rutsch durch und lässt die viele Arbeit, die dahinter steckt, vergessen (genau so soll es ja auch sein).

Deswegen übertreibt das Bandinfo nicht, wenn es da über das schon erwähnte "More Than Just Breathing" (eine Nummer, die Andreas Jäger als 19-Jähriger schrieb und die ihn seither begleitet) heißt: "Der Song spannt den Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft, läutet eine neue Zeit ein, indem er zurück zu den Wurzeln kehrt. Zu denen des Jungen mit der Gitarre, der mit seinen Freunden Musik machen will – und dabei Bandgeschichte schreibt."

Ein Kreis schließt sich, zugleich geht der Blick unverdrossen nach vorne. "Past Perfect" schließt das erste lange Bandkapitel und macht den Weg für die Zukunft frei. Oder um es mit den Worten der Einstürzenden Neubauten zu sagen: Wieder alles offen.

Aktuelle CD: Me & Reas "Past Perfect" (recordJet). Live am Samstag, 14. April, ab 20 Uhr im MUZclub, Fürther Straße 63.

STEFAN GNAD