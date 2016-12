Oliver Welke gastiert in Fürth

FÜRTH - Oliver Welke (50) hat mit der „heute-show“ seinen festen (Sende-)Platz in der deutschen Fernsehlandschaft gefunden. Im Januar geht er mit „heute-show“-Kollege Dietmar Wischmeyer (59) - auch in Fürth - fremd. Auf der Bühne lesen sie gewohnt satirisch aus einem Buch, das nie erscheinen wird. Der Name des Programms – „Im Herzen jung“ – ist eine Anspielung auf das Schlager-Duo „Amigos“. Das Outfit auch.

„Im Herzen jung“ lautet das Bühnenprogramm von Oliver Welke. © Foto: PR



Herr Welke, hängt der rote „Amigos“-Anzug schon parat?

Oliver Welke: Klar. Nach unserer letzten Tour hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass wir so schnell wieder unterwegs sein würden. Gut, dass ich ihn nicht weggeschmissen hab.

Zieht sich auch bei dieser Tour das Thema Altern wieder durch Ihr Programm?

Welke: Ja, der rote (grinst und zieht die Augenbrauen hoch) Faden. Wischmeyer und ich sind etwa zehn Jahre auseinander, also beide nicht mehr taufrisch. Zwischen den beiden Phasen unserer Kompostierung liegen unheimlich viele Themen und Gags.

Kann man nur auf der Bühne in Würde altern, oder auch im TV?

Welke: Im Fernsehen ist das tatsächlich schwierig. Wenn überhaupt, dann bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wischmeyer und ich wären bei den Privaten wohl doch irgendwann weg vom Fenster. Die ziehen die Verjüngung knallhart durch – besonders im Bereich Unterhaltung. Die große Familienshow stirbt aus. Bestimmte Sendungen sind eben nur für bestimmte Altersgruppen gedacht. Damit müssen sich die Sender abfinden. Noch gibt es Nischen für Leute wie uns.

Machen Sie sich Gedanken um Ihre Zukunft vor der Kamera?

Welke: Eigentlich nicht. Aber wenn ich irgendwann mal nicht mehr vor der Kamera stehe, werde ich todsicher in ein mentales Loch fallen. Ich habe wie die meisten Männer eigentlich keine Hobbys. Aber aktuell mache ich mir da keine Sorgen. Wir haben mit der „heute-show“ unser Publikum gefunden und unsere Marke etabliert. Ich habe mich jahrelang bei den Privaten ausprobiert, bei Impro-Comedy-Formaten oder Panel-Shows. All diese Formate gibt es heute nicht mehr.

War das Programm damals besser?

Welke: Wenigstens gab es noch keine Scripted Reality. Heute ballern einige Sender weite Teile ihres Programms mit diesem Scheiß zu. Das beleidigt den Zuschauer. Da ist jede hingehudelte Volksmusik-Sendung mit mehr Kreativität, Herzblut und Liebe gemacht als dieser Quatsch. Ich habe noch die großen Zeiten von Sat1 mitbekommen – die Wochenshow in ihrer Blütephase und Harald Schmidt. In den USA gibt es diese Late-Night-Kultur seit Jahrzehnten mit zig verschiedenen Shows. Bei uns gab es nur Schmidt. Jetzt gibt es Böhmermann, aber nur einmal pro Woche. Es fehlt eine Show, die dir hilft, mit dem Tag abzuschließen.

Sie haben das „heute-journal“ in Sachen Einschaltquoten längst überholt. Was sagt das über klassische Nachrichtenformate aus?

Welke: Gar nichts. Ich glaube nicht an eine Krise der Nachrichten gegenüber der Comedy. Was es aussagt, ist, dass offensichtlich Leute gezielt für uns einschalten, die vorher nicht ZDF geschaut haben. Und die sind – schade fürs ZDF – danach auch in der Masse wieder weg…

…und widmen sich wieder diversen Streaming-Portalen. Schauen Sie privat auch Netflix & Co.?

Welke: Natürlich! Mit meinem 14-jährigen Sohn habe ich neulich bei Netflix „Stranger Things“ geschaut. Hat tierisch Spaß gemacht.

Ist das die Zukunft des Fernsehens?

Welke: Die Gegenwart! Jeder ist sein eigener Programmdirektor. Diese Entwicklung kam dann doch deutlich schneller, als viele dachten. Ich merke es an mir selber. Wenn ich nach Hause komme und wieder in meine alte Gewohnheit verfalle, dumm rumzuzappen, denke ich nach kurzer Zeit: Was mache ich hier eigentlich? Ich muss den Quatsch doch gar nicht gucken. Ich kann in dieser Sekunde auch etwas Gutes schauen. Bei meinen Söhnen ist das schon in Fleisch und Blut übergegangen. Die schauen dich nur fragend an, wenn du sagst: Toll, heute Abend kommt um 20.15 Uhr ein guter Film.

Oliver Welke und Dietmar Wischmeyer treten am 12. Januar um 20 Uhr in der Stadthalle in Fürth auf.

Interview: SIMON MICHAELIS