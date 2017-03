Original von Hans-Sachs kehrt nach Nürnberg zurück

Werkausgabe von 1560 mit eigenhändiger Widmung ist jetzt in der Stadtbibliothek - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Stadtbibliothek Nürnberg hat ein Buch des Nürnberger Schusters und Poeten Hans Sachs zurück in die Frankenmetropole geholt. Schon bald soll er zu sehen sein.

Ein wertvoller Druck von Hans Sachs ist wieder in Nürnberg. Foto: Eduard Weigert



Bei dem Buch handle es sich um den ersten Band der Werkausgabe von Hans Sachs in der zweiten Auflage aus dem Jahr 1560 mit einer eigenhändigen Widmung, teilte die Stadt am Montag mit. Damit sei eines der überaus seltenen persönlichen Lebenszeugnisse des Meistersingers Hans Sachs (1494-1576) an seinen Entstehungsort zurückgekehrt.

Christine Sauer von der Stadtbibliothek zeigt den wertvollen Druck mit Widmung von Hans Sachs. Foto: Eduard Weigert



Der Druck mit der Widmung von Hans Sachs befand sich bis 1993 in der Fürstlich-Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen. Bei deren Ausverkauf gelangte er in den Antiquariatshandel und wurde zuletzt 2016 auf der Stuttgarter Antiquariatsmesse für einen fünfstelligen Betrag angeboten. Der Ankauf sei durch den Zusammenschluss mehrerer Förderer möglich geworden.

Der wertvolle Druck soll von 26. Oktober 2017 an in einer Ausstellung zu sehen sein, die Hans Sachs als Autor der Reformation in der Stadt Nürnberg vorstellt.

