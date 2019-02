Ob "The Favourite" seinem Namen gerecht wird und wirklich der große Favorit bei den diesjährigen Oscars ist? Die Nominierungen legen es nahe: Zehn Nominierungen sammelte der Historienfilm, der sich also die meisten Nominierungen mit "Roma" teilt. Der von Intrigen am britischen Königshaus im frühen 18. Jahrhundert handelnde Film darf unter anderem als "bester Film" auf eine Auszeichnung hoffen. Doch mehrere Charakteristika verderben dem Werk des angesehenen griechischstämmigen Indie-Regisseurs Yorgos Lanthimos mutmaßlich die Chance auf den größten Preis des Abends: Thematisch hat der Film wenig mit den erfolgreichen Oscar-Filmen der vergangenen Jahre gemeinsam, die als gesellschaftspolitischer Kommentar auf die heutige Zeit inhaltlich starke Statements auf aktuelle Debatten setzten. Obendrein ist der Film ein recht derbes Vergnügen mit vielen Kraftausdrücken und Frivolitäten. Als "bester Film" darf sich "The Favourite" daher nur Außenseiterchancen ausrechnen und auch in den meisten anderen großen Kategorien wird der Film wohl trotz vieler Nominierungen leer ausgehen. Gute Chancen bleiben "The Favourite" in der Drehbuch-Sparte, beim "besten Kostüm" und "besten Szenenbild", wo historische Stoffe traditionell beliebt sind. Im Favoriten-Kreis ist auch die brillante Olivia Colman als "beste Hauptdarstellerin", die dort vor allem mit Glenn Close ("Die Frau des Nobelpreisträgers") konkurriert. © Twentieth Century Fox/dpa